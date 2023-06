Johnsons Rücktritt als Abgeordneter: Sieg der Demokratie

London. Boris Johnson, so lautet ein Witz, den sich Britinnen und Briten erzählen, wird immer als der dritte Premierminister in Erinnerung bleiben, der von Boris Johnson gestürzt wurde. Zuerst brachte dieser im Kampf für den Brexit seinen Rivalen David Cameron zu Fall; dann stürzte er Theresa May, indem er gegen ihren weichen Brexit wetterte. Durch die Skandale um Lockdownpartys in der Downing Street bereitete er schließlich die Bühne für seinen eigenen politischen Abgang.

Nachdem ein parlamentarischer Ausschuss ihn beschuldigt hatte, das Unterhaus in die Irre geführt zu haben und eine Suspendierung empfahl, trat der 58-Jährige nun auch als konservativer Parlamentsabgeordneter zurück. Dabei verlässt er seinen Posten ohne einen Funken Reue. Er scheint nicht einsehen zu wollen, dass er seinen politischen Abstieg selbst verschuldet hat.

Johnson spricht von „Hexenjagd“

Im Gegenteil: Statt die Verantwortung zu übernehmen, deutet er mit dem Finger auf andere. Die parlamentarische Kommission und Teile der konservativen Partei hätten sich gegen ihn verschworen. Er sei das Opfer einer „Hexenjagd“ geworden, schrieb er. Johnson hatte die Chance, das Parlament in Würde zu verlassen, stattdessen spie er Gift und Galle gegen seine Parteikollegen und Parteikolleginnen und gegen Premierminister Rishi Sunak, zeigte sich selbstmitleidig und manipulativ. Seine wütende und von Verschwörungstheorien gespickte Erklärung, die er anlässlich seines Rücktritts als Abgeordneter des Parlamentes verfasst hatte, spiegelt damit in gewisser Hinsicht seine Karriere als Politiker und Journalist wider.

So unrühmlich Johnsons Verhalten auch sein mag, auf die britische Demokratie wirft das Urteil des parlamentarischen Untersuchungsausschusses ein positives Licht. Das Komitee, welches überwiegend aus konservativen Abgeordneten bestand, hat unter Beweis gestellt, dass auch Premierminister bestraft werden, wenn sie im britischen Parlament geltende Grundsätze missachten. Und hierzu gehört, dass diese im Unterhaus unbedingt die Wahrheit sagen müssen.

Johnson wettert gegen „kangaroo court“

Nur wenige Menschen im Vereinigten Königreich hatten von dem Ausschuss gehört, bevor dieser die Ermittlungen gegen Johnson aufgenommen hatte. Nun hat dieser vor den Augen der Weltöffentlichkeit seine Macht unter Beweis gestellt. Dies ist auch deshalb von außerordentlichem Wert, weil die besonders starke Stellung der Exekutive im britischen Parlamentssystem in der Vergangenheit zu Recht oft kritisiert wurde. So forderte Johnson 2019 zum Beispiel, das Parlament für mehrere Monate beurlauben zu lassen, um den Brexit in seinem Sinne durchzuboxen. Das Oberste Gericht setzte es jedoch wieder ein. Es war ein weiterer bedeutsamer Sieg der Demokratie.

Johnson bezeichnete den parlamentarischen Ausschuss in seiner Aussage als lächerlich, beschimpfte ihn als „kangaroo court“, als Scheingericht. Er verlässt die politische Bühne damit genau so, wie er sie betreten hatte: mit viel Getöse und ohne Respekt für jene Institution, der er bis zuletzt selbst angehörte.