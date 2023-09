﻿Die Grand Dame der Rechten stellt ihren Zögling in die erste Reihe

Kommentar

Die Pflegekräfte müssen sich auch an die eigene Nase fassen

Tim Szent-Ivanyi

Die Löhne zu niedrig, die Arbeitsbelastung zu hoch, der Mangel an Fachkräften akut: In der Pflege liegt so viel im Argen wie in kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich. Trotzdem sollten Pflegekräfte nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen. Denn für 1,7 Millionen Beschäftigte sind sie erstaunlich schlecht gewerkschaftlich organisiert.