Joschka Fischer zum Afghanistan-Einsatz: „Es musste sein“

Berlin. Joschka Fischer hat die Arme verschränkt und schaut nicht besonders gut gelaunt. Der frühere Außenminister und Vizekanzler sitzt am Montagnachmittag im Europasaal des Paul-Löbe-Hauses im Bundestag, wo er von der Enquetekommission Afghanistan befragt wird. Der 75-Jährige mit den schneeweißen Haaren ist freiwillig hier, auch wenn er nicht unbedingt so wirkt: Die Kommission, die Lehren aus dem deutschen Engagement in Afghanistan für die künftige Außen- und Sicherheitspolitik ziehen soll, kann Zeugen nur einladen, anders als ein Untersuchungsausschuss aber nicht vorladen.

Rhetorisch brillant ist Fischer auch lange nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik. Sein knapp neunminütiges Eingangsstatement liest er nicht ab, sondern hält es frei. Fischers Fazit: Zur Beteiligung der Bundeswehr am Afghanistan-Einsatz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA habe es keine echte Alternative gegeben. In der Verantwortung für das Scheitern des Einsatzes im August vor knapp zwei Jahren sieht er vor allem die Amerikaner.

Fischer: Deutschland ist bis heute von den Amerikanern abhängig

Mehr als 21 Jahre ist es her, dass die Bundesregierung deutsche Soldaten nach Afghanistan geschickt hat. Gerhard Schröder (SPD) war damals Kanzler, Fischer (Grüne) Außenminister. Die Grünen und die Regierungskoalition brachte der Militäreinsatz damals an den Rand der Zerreißprobe.

Fischer ist nicht der Einzige, der den Abgeordneten und Experten am Montag in der Kommission Rede und Antwort steht. Die frühere Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) trägt immer noch ihre markante rote Frisur. Ex-Kanzleramtsminister Thomas de Maizière (CDU) und der frühere Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, sind der Einladung ebenfalls gefolgt.

Zur öffentlichen Anhörung der Enquetekommission „Lehren aus Afghanistan“ hat sich allerlei Politprominenz a. D. eingefunden. © Quelle: IMAGO/epd

Fischer sagt, die Entscheidung, sich militärisch in Afghanistan zu engagieren, sei „gerade für die damalige Bundesregierung alles andere als einfach“ gewesen. „Es musste sein aus übergeordnetem Bündnisinteresse.“ Zwar hätte die Bundesregierung sich auch verweigern können. „Aber wenn wir Nein gesagt hätten, hätten wir die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland komplett erschüttert.“ Deutschland sei damals von den Amerikanern abhängig gewesen und sei es bis heute.

Fischer: Deutschland muss für härtere Einsätze vorbereitet sein

Was der frühere Außenminister heute „auch selbstkritisch“ sieht: „Die mangelnde militärische Stärke, die wir damals hatten.“ Das sei eine Lektion, die er gelernt habe: dass Deutschland für „härtere Einsätze“ vorbereitet sein und entsprechende Fähigkeiten vorhalten müsse.

Fischer sieht einen zentralen Grund für das Scheitern des Afghanistan-Einsatzes im Irak-Krieg der USA ab 2003. Dafür hätten die Amerikaner Ressourcen aus Afghanistan abgezogen. „Aus der Sicht habe ich Afghanistan immer als das erste Opfer des Irak-Kriegs bezeichnet.“ Für das „Debakel“ in Afghanistan macht er auch den verfrühten Abzug der internationalen Truppen verantwortlich, der die Folge eines Abkommens der US-Regierung und der Taliban in Doha war. Wieczorek-Zeul nennt das Doha-Abkommen „eine unverzeihliche Fehlentscheidung“.

Ex-BND-Chef Schindler zeichnet ein verheerendes Bild von der Lage in Afghanistan, und das schon lange vor der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021. „Ich hatte während meiner Amtszeit 2012 bis 2016 Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Afghanistan-Engagements“, sagt er. „Eigentlich war die gesamte Sicherheitslage ein einziges Alarmzeichen.“ Ab September 2015 – damals überrannten die Taliban die nordafghanische Stadt Kundus – „habe ich mich schon mal erlaubt zu fragen, was ist eigentlich unsere Exit-Strategie, habe aber keine Antwort bekommen“.