Journalist nach Bericht über Vergiftungen im Iran inhaftiert - 80.000 Gefangene begnadigt

Handball-Bundesliga: THW Kiel verliert gegen den SC DHfK Leipzig 31:33

In der Handball-Bundesliga konnte sich THW Kiel am Sonntag nicht gegen den SC DHfK Leipzig durchsetzen. Um Mit 31:33 mussten sich die Zebras in der Wunderino Arena in Kiel geschlagen geben. Die Partie zum Nachlesen im Liveticker!