Mit falschem Bart: Journalist engagiert sich heimlich in der SPD

Der Abtreibungspille droht in den USA das Aus

In einem beispiellosen Verfahren könnte ein rechts-christlicher Richter in Texas die Zulassung von Mifepriston kippen. Schon jetzt bekämpfen republikanische US-Bundesstaaten den Vertrieb des Präparats. Immer öfter müssen Frauen in Notlagen durch das halbe Land reisen, um Hilfe zu finden.