﻿Jürgen Trittin zum Atomausstieg: „Ein Tag von großer Bedeutung“

Als Bundesumweltminister schob der Grünen-Politiker Jürgen Trittin vor über 20 Jahren den Atomausstieg an. Im RND-Interview spricht er über die Schwierigkeiten der Verhandlungen und darüber, was ein Weiterbetrieb bedeuten würde. Die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke am Samstag ist auch für ihn persönlich besonders.

Berlin. Herr Trittin, auf wie vielen Anti-Atomkraft-Demos waren Sie?

Das habe ich nicht gezählt. Es waren sehr viele. Die letzte sehr große gab es 2011 gegen die von der damaligen Bundesregierung aus Union und FDP geplante Laufzeitverlängerung. Da haben wir mehr als 200.000 Menschen auf die Straße gebracht. Leider haben wir Union und FDP trotzdem nicht von ihrem Vorhaben abhalten können. Das hatte sehr teure Folgen für die Steuerzahler: Die Entschädigungsfreiheit des rot-grünen Atomausstiegs war dahin. Die Betreiber bekamen 2,1 Milliarden Euro.

Jürgen Trittin, links, hier mit Claudia Roth (rechts) und Nina Hagen (Mitte) bei einer Anti-Atomkraft-Demo im Jahr 2009. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Eingefädelt hat den Atomausstieg die erste rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder. Sie waren als Umweltminister dabei, auch als 2003 im niedersächsischen Stade das erste Atomkraftwerk vom Netz ging. Am 15. April, an diesem Samstag, endet nun die Laufzeit der letzten AKWs. Was ist das für ein Gefühl?

Das ist schon ein Tag von großer Bedeutung, auch persönlich. Ein Kapitel wird abgeschlossen. Damit ist ein wesentlicher Teil der deutschen Energiewende vollzogen – und zwar im vorgesehenen Zeitrahmen. Auch bei einem anderen sind wir weit gekommen: Die Energiewende besteht gerade nicht ausschließlich aus einem Ausstieg, sondern vor allem und insbesondere in einem Einstieg in den Ausbau erneuerbarer Energien.

Damals redeten wir von einem Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung von 4 Prozent. Heute wird die Hälfte des Stroms erneuerbar hergestellt. Das ist mehr als doppelt so viel, als die Atomkraft jemals geliefert hat. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte: Die Herausforderung der Energiesicherung bei steigendem Strombedarf bleibt bestehen. Und sie ist noch größer als damals.

Wie schwierig war der Einstieg in den Ausstieg?

Er hatte einen Vorlauf: Die damalige rot-grüne Landesregierung mit Schröder als Ministerpräsident und mir als Minister hatte vergeblich versucht, das störanfällige AKW Stade vom Netz zu bekommen. In der Bundesregierung wählten wir dann einen anderen Weg: Wir setzten auf Konsens mit den Energiekonzernen und auf eine gesetzliche Begrenzung der Laufzeiten.

Wer war für Sie der härteste Gegner in diesen Verhandlungen?

Es gab massiven Widerstand aus der Energiewirtschaft, und aus dem Bundesverband der Deutschen Industrie, die erst mal zu Verzögerungen geführt haben. Letztlich haben die Unternehmen aber zugestimmt und sogar auf Schadensersatz verzichtet. Großen Anteil hatte daran der damalige Wirtschaftsminister Werner Müller ...

... der vorher beim Energiekonzern RWE gearbeitet hatte.

Er fand Atomkraft gut, war aber zu der Überzeugung gekommen, dass die Kunden diese Energieerzeugungsart nicht mehr wollen und sie auch nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Er wollte einen geordneten Ausstieg. Und den haben wir trotz des Rückschlags 2010 am Ende hinbekommen.

Der damalige Bundesumweltminister Trittin (Mitte) neben Kanzler Schröder (links) und Wirtschaftsminister Werner Müller bei der Unterzeichnung des Atomkonsensvertrags am 11. Juni 2001 in Berlin. © Quelle: picture alliance /

Sie meinen die Laufzeitverlängerung, die die schwarz-gelbe Bundesregierung 2010 beschlossen hat. Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 war die wieder vom Tisch. Kanzlerin Angela Merkel stellte fest, Atomkraft sei doch zu risikoreich, und die Regierung drehte auf Ausstieg. Sind Sie ihr dankbar?

In einem Punkt bin ich mir mit Angela Merkel einig: Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Sie hat eingesehen, dass die Laufzeitverlängerung einen Konsens in der Gesellschaft verletzt und die Planungssicherheit der Unternehmen über den Haufen wirft. Aber vorher hatte ihre Regierung die Laufzeitverlängerung ohne Beachtung der parlamentarischen Gepflogenheiten durchgepeitscht.

Ausstiegsgegner beklagen, Deutschland sei auf einem Sonderweg.

Der Unterschied zu anderen Ländern ist, dass wir den Ausstieg geordnet vollziehen. Das schafft Planungssicherheit und finanziellen Spielraum, auch für den Aufbau von Ersatzkapazitäten. Es ist auch nicht so, dass die ganze Welt wie verrückt in Atomkraft investiert. Seit 20 Jahren geht die Zahl der Atomkraftwerke weltweit zurück. Neu gebaut wird vor allem in China – das ist wohl kaum das Vorbild. In Europa sind nur zwei Atomkraftwerke im Bau, eines in Frankreich, eines in Finnland. Bei beiden hat sich die Bauzeit mehr als verdoppelt, die Kosten haben sich mehr als verdreifacht. In Frankreich musste das Unternehmen durch Verstaatlichung vor dem Konkurs gerettet werden. Im Saldo sind im vorletzten Jahr weltweit 0,4 Gigawatt Stromkapazitäten netto ans Netz gegangen. An Erneuerbaren wurden aber 250 Gigawatt Kapazitäten neu gebaut.

Für die Reaktoren wird auch ins Feld geführt, dass sie klimafreundlicher seien, weil sie wenig Kohlendioxid ausstoßen.

Beim Klimaschutz hilft eine Nischentechnologie wie die Atomkraft, die nicht mal 5 Prozent der Welt Primärenergie liefert, kein bisschen. Nach dem Internationalen Sachverständigenrat für Klimawandel IPCC sind Atomanlagen zehnmal so klimaschädlich wie ein Windrad. Übrigens haben die gleichen Leute, die jetzt Atomenergie fürs Klima empfehlen, versucht, den Ausbau CO₂-armer erneuerbarer Energien zu verhindern.

Die FDP fordert nicht den Neubau von AKWs, sondern den Weiterbetrieb der bestehenden drei Meiler bis mindestens 2024.

Das würde den Staat sehr viel Geld kosten. Geld, das (Finanzminister, Anm. d. Red.) Christian Lindner angeblich nicht hat. Dreieinhalb Monate Laufzeitverlängerung bis April haben eines belegt: Wir haben beim Strom kein Versorgungsproblem, sondern Überkapazitäten. Deshalb können wir exportieren – deshalb müssen wir teuer CO₂-freie Windräder abschalten, damit Kohle und Atom weiterlaufen. Ansonsten will die FDP das Uran dann wieder aus Russland holen? Will sie uns in die gleiche Abhängigkeit von Rosatom (die russische Atombehörde, Anm. d. Red.) bringen wie weite Teile Osteuropas? Wir haben uns gerade beim Gas aus der Abhängigkeit befreit. Dieses Geschäft möchte ich Putin nicht gönnen.

Was ist mit der Warnung, dass Deutschland sich nicht aus einer Technologie verabschieden sollte, weil es für den Fall von Fortschritten in diesem Bereich auch hierzulande Experten braucht?

Seit 50 Jahren heißt es, es werde irgendwann Fortschritte bei der Atomkraft geben. Bisher ist das nicht wirklich passiert. Stattdessen ist sie immer teurer und weniger wettbewerbsfähig geworden.

Seit 50 Jahren heißt es, es werde irgendwann Fortschritte bei der Atomkraft geben. Bisher ist das nicht wirklich passiert. Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister

Ist es gut, wenn Deutschland Atomstrom aus dem Ausland importiert?

Nach der Exportbilanz ist Deutschland mit der Energiewende zum Nettoexporteur von Strom geworden.

Offen ist noch die Lagerung von hochradioaktivem Atommüll. Eigentlich sollte bis etwa 2050 ein Standort gefunden sein. Laut der Bundesgesellschaft für Endlagerung könnte es nun bis in die 2060er-Jahre dauern. Ist das nachvollziehbar?

Das Thema Atommüll zeigt, wie unverantwortlich der Einstieg in die Atomenergie war. Man hat eine Technologie gefördert, ohne zu wissen, was man mit dem daraus produzierten gefährlichsten Müll der Welt machen wird. Das ist eine Erblast für kommende Generationen. Schon allein deswegen kann es keine Laufzeitverlängerung geben: Das würde noch mehr Atommüll bedeuten. Die Standortsuche muss schneller gehen. Hier wäre Planungsbeschleunigung wirklich angebracht.

Ausgerechnet jetzt, wo die Grünen ihr Atomausstiegsziel erreicht haben, ist es für die Partei laut Umfragen wieder schwerer.

Im Vergleich zu (Wirtschaftsminister, Anm. d. Red.) Robert Habecks Aufgaben heute hatten wir es beim Atomausstieg vergleichsweise einfach. Wir mussten uns nur mit sehr großen Unternehmen und der dahinterstehenden Industrielobby auseinandersetzen und mit den Gewerkschaften, die Mitarbeiterabbau bei den Energiekonzernen befürchteten. Jetzt geht es darum, nicht nur die Stromerzeugung und die Industrie zu dekarbonisieren, sondern auch den Bereich Wärme und Mobilität. Das sind keine abstrakten Kraftwerke mehr, sondern Veränderungen im Alltag der Bürger, bei der Heizung, beim Auto. Das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir Grünen aus diesem Prozess gestärkt hervorgehen.





