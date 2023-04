﻿Jugendrichter Andreas Müller hält Kiffer-Clubs für „sinnvolle Idee“

Potsdam. Der Bernauer Jugendrichter Andreas Müller sieht in dem überarbeiteten Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis einen „Schritt in die richtige Richtung“. Gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ sagte er: „Sollte das Gesetz wirklich noch in diesem Jahr kommen, werden Hunderttausende Menschen in Deutschland aufatmen. Sie müssen dann keine Angst mehr haben, wegen fünf Gramm Cannabis vor den Haftrichter zu kommen.“

Müller wirbt seit Jahren in Büchern und Talkshows für eine Entkriminalisierung von Kiffern. Er selbst sieht darin eine Art „Lebensthema“. Als die Ampel-Koalition im Bund die Legalisierung in den Koalitionsvertrag aufgenommen hatte, dachte er bereits, er sei mit seinem Kampf am Ziel. Doch nun hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Freigabe-Pläne deutlich eingedampft.

Amtsrichter Müller hält Cannabis Social Clubs für sinnvolle Idee

Einen freien Verkauf von Cannabis in speziell lizenzierten Geschäften oder Apotheken soll es vorerst nicht geben. Stattdessen sollen zur Abgabe Pilotversuche in Modellregionen gestartet und ausgewertet werden. Dagegen will der Bund die Gründung von Cannabis-Clubs erlauben. In diesen speziellen Vereinen sollen die Mitglieder zum Eigenkonsum angebaute Pflanzen konsumieren dürfen.

Müller hält das für eine gute Sache. „Auch wenn die Idee der Cannabis-Social-Clubs eher aus der Not heraus geboren wurde, halte ich sie für eine sinnvolle Idee“, sagte der Richter. „Vereine, die unter behördlicher Aufsicht Cannabis selbst anbauen dürfen, sind ein sinnvoller Schritt, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen.“

Pläne der Ampelkoalition: Cannabis teil- und schrittweise legalisieren Die Ampelkoalition hat nach Einwänden aus Brüssel ihre im Oktober vorgestellten Eckwerte überarbeitet und am Mittwoch ein zweistufiges Modell vorgestellt. © Quelle: Reuters

Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen soll in Deutschland künftig straffrei sein, das sieht der überarbeitete Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor. „Dieses Gesetz hätte man auch schon vor anderthalb Jahren umsetzen können. Das dauert alles viel zu lange“, sagte Müller.

Bernauer Jugendrichter Müller: Kämpfer für Kiffer

Der Richter sorgte vor vier Jahren für Aufsehen, weil er in zwei Fällen die Verfahren gegen Drogenkonsumenten ruhen ließ und einen Normenkontrollantrag nach Artikel 100 Grundgesetz beim Bundesverfassungsgericht stellte. Dieser Artikel besagt, dass ein Gesetz, das ein Gericht für verfassungswidrig hält, vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden kann.

Richter Müller argumentiert, dass der Gesetzgeber sein Ziel der Eindämmung des Cannabis-Konsums erkennbar nicht erreicht habe. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall und die Zahl der Konsumenten steige seit Jahren an. Das gesetzliche Verbot habe lediglich dazu geführt, dass Hunderttausende kriminalisiert und ins Gefängnis gesteckt worden seien. Deswegen müsse das Verbot aufgehoben werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hielt Müller deswegen für befangen und wollte verhindern, dass er weiter in Drogenverfahren Recht spricht. Von diesem Vorwurf wurde Müller jedoch freigesprochen.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.