Ein neuer Trommler für den schrillen Frontmann Reichelt

Berlin. Vor zwei Wochen hatte Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt seinen früheren Kollegen Ralf Schuler schon einmal in seine Youtube-Show „Achtung, Reichelt“ eingeladen. Die Begrüßung hätte nicht freundlicher ausfallen können: „Mir zugeschaltet ist der großartige Ralf Schuler, einer der klügsten politischen Beobachter des Landes“, schwärmte Reichelt. Da war bereits ein ziemlich offenes Geheimnis, was jetzt offiziell verkündet wurde: Schuler, 57, im Unfrieden gegangener früherer Leiter der „Bild“-Parlamentsredaktion, ambitionierter Hobby-Schlagzeuger und Heavy-Metal-Fan, heuert bei Reichelts schrillem Schnellboot an.

Wie schrill es im Hause Reichelt zugeht, bekommen die Zuschauer gleich nach acht Sekunden Live-Schalte mit Reichelt und Schuler serviert. Über Schulers drei Jahre altes Buch „Lasst uns Populisten sein“, sagt Reichelt in halbem Scherzton: „Wird vermutlich bald verboten“. Schuler sagt nichts. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt er, auf die Sendung angesprochen: „Natürlich wird mein Buch nicht verboten, aber ich sah keinen Anlass, Julian dazwischenzugrätschen.“ Schließlich sei, führt Schuler aus, kürzlich sein Twitter-Profil für einen Tag gesperrt gewesen und Facebook habe einen Kommentar von ihm versteckt.

Reichelt raunt, Reichelt führt Krieg gegen alles, was links, grün und an der Macht ist

So ähnlich wird es weitergehen: Reichelt raunt, Reichelt führt Kriege gegen die politische Klasse und alles, was links und grün und an der Macht ist. Als „rechtspopulistischen Kanal mit stark libertärem Einschlag“, bewertet der Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden in der Frankfurter Rundschau den Youtube-Auftritt, der nach sieben Monaten knapp 230.000 Abonnenten eingesammelt hat. Schuler wird dem Ganzen vermutlich eine seriösere konservative Kante geben.

Während Reichelt expandiert, schrumpft sein Nachfolger bei „Bild“, Johannes Boie, Reichelts früheres Lieblingsprojekt „Bild TV“ anscheinend wegen Erfolglosigkeit zusammen. Der Axel-Springer-Verlag muss sparen, Reichelts „Rome Medien“ kooperiert nach Recherchen von „t-online“ mit dem konservativen Milliardär Frank Gotthardt.

Viele nennen Reichelt inzwischen den deutschen Tucker Carlson (ohne dass er allerdings auf die prorussische Schiene des verschwörungserzählenden Fox-News-Moderators einbiegt). Schuler würde es nie so platt sagen, aber er träumt beim neuen Start-Up von einer späten Karriere als Günter Gaus von rechts.

Der Titel des neuen Talks wird noch gesucht

Sein Talkformat (der Titel, irgendwas mit Schuler, wird noch gesucht), ist als ausgeruhtes Gespräch mit einem Gast konzipiert. Zum seriös gekleideten und hervorragend vernetzten Senior-Korrespondenten, das ist Teil des Kalküls, könnten auch Gäste kommen, die sich Reichelt nicht gegenübersetzen würden. Der hatte mit Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und Ex-Mautminister Andreas Scheuer (CSU) zwar zwei Spitzenpolitiker zu Gast, aber eben die beiden schmerzfreiesten, wenn es um einen Auftritt im Krawallstadl geht.

Reichelt gibt auch der niederländischen Influencerin Eva Vlaardingerbroek Raum, die öfter bei Carlson zu Gast ist, in Schweden auf einem Kanal der rechtspopulistischen Schwedendemokraten talkt und bei Reichelt sagt, sie lasse sich nicht „manipulieren von diesen Globalisten, die eine sehr schlimme Agenda haben“. Reichelt scheut also nicht davor zurück, antisemitischen Klischees eine Bühne zu geben.

Schuler wird dort höchstwahrscheinlich klüger sein. Aufdrehen aber kann er auch. „Gott, ist das peinlich: Warum zur Hölle betet die Kirche die Klima-Sekte an?“ hieß sein erster Kommentar für die Website pleiteticker.de, ein Seitenprojekt von Reichelt.

„Bild“ und den Axel-Springer-Verlag verließen beide spektakulär. Reichelt musste vor gut einem Jahr gehen, nachdem sich selbst die „New York Times“ dafür interessierte, wie er mutmaßlich private und berufliche Dinge vermischte. Bis heute bestreitet Reichelt Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen von Mitarbeiterinnen.

Keine Liebe für den Regenbogen

Schuler hingegen warf Reichelts Nachfolger Johannes Boie und Springer-Chef Matthias Döpfner vor, der Axel-Springer-Verlag habe sich der „Agenda der LGBTQ-Bewegung“ ausgeliefert. Boie sagte kürzlich dem „Spiegel“: Wer ein grundsätzliches Problem „mit Schwulen oder Transsexuellen hat, hat bei ,Bild´ nichts verloren. Und wer der Meinung ist, dass ,Bild´ zu links ist, sollte sich vielleicht fragen, ob er womöglich zu rechts ist“.

„Die LGBTQ-Bewegung ist eine Lobbygruppe, die Interessen vertritt“, sagt Schuler dem RND, „gegen sie muss auch Widerspruch möglich sein“. Auch die Regenbogenflagge sei nicht harmlos, „dahinter versammeln sich gesellschaftliche Umgestaltungsgruppen bis hin zu Autonomen“.

So unterschiedlich der 42-jährige Ex-Kriegsreporter Reichelt aus Hamburg-Othmarschen und der 57-jährige Ex-Politikchef Schuler aus Ost-Berlin sind: Ideologisch passt kein Blatt zwischen sie.