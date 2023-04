Verfassungsschutz stuft AfD-Jugend als „gesichert rechtsextrem“ ein

Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat die AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA) und die neurechten Organisationen „Institut für Staatspolitik“ (IfS) und „Ein Prozent“ als gesichert rechtsextreme Bestrebungen eingestuft. Zuvor hatte der Inlandsnachrichtendienst die drei Organisationen bereits seit mehreren Jahren als Rechtsextremismus-Verdachtsfälle eingestuft und beobachtet. Die Hochstufung hat auch Auswirkungen auf den künftigen Umgang des Verfassungsschutzes mit der gesamten AfD.

Weshalb stuft das BfV die Organisationen nun anders ein?

Die Positionen der drei Organisationen seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang laut einer Mitteilung des Bundesamtes. „Es bestehen keine Zweifel mehr, dass diese drei Personenzusammenschlüsse verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen“, erklärte Haldenwang. Damit zieht der Nachrichtendienst seine Schlüsse aus der bisherigen Beobachtung der Organisationen als Verdachtsfälle.

Das BfV richte sein Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten, sondern habe „auch diejenigen Personenzusammenschlüsse im Blick, die menschenwürdewidrige und demokratiefeindliche Ideologien und Konzepte permanent verbreiten“. Die drei nun zu „gesichert rechtsextremen Bestrebungen“ erklärten Organisationen zielten auf die Ausgrenzung vermeintlich „Fremder“ und versuchten diese Positionen gesellschaftlich anschlussfähig zu machen. „Das gezielte Propagieren von Feindbildern und das Schüren von Ressentiments in der Bevölkerung sind zudem generell geeignet, den Boden für unfriedliche Verhaltensweisen gegenüber den Betroffenen zu bereiten.“

Wer sind die drei Organisationen?

Die Junge Alternative ist die mit Abstand größte der drei Organisationen und fällt in der Öffentlichkeit auch durch eigene Aktionen oder Demonstrationen auf. Dabei orientiert sie sich teilweise an den Aktionsformen der rechtsextremen „Identitären Bewegung“. Zuletzt größer in Erscheinung getreten ist die AfD-Jugendorganisation am 8. Oktober 2022 bei einer Demonstration der Mutterpartei in Berlin. Der eigene Demonstrations-Block der JA trat an diesem Tag besonders aggressiv gegenüber Journalistinnen und Journalisten auf und skandierte rechtsextreme Parolen.

Das „Institut für Staatspolitik“ ist so etwas wie ein intellektueller Think Tank der rechtsextremen Neuen Rechten rund um die Führungsfigur Götz Kubitschek. Das IfS gibt die Zeitschrift „Sezession“ heraus, veröffentlicht Bücher und lädt regelmäßig zu Schulungs- und Vernetzungsveranstaltungen der Neuen Rechten ins sachsen-anhaltische Schnellroda. Auch Mitglieder verschiedener anderer rechtsextremer Gruppierungen und AfD-Politiker sind dort immer wieder zu Gast.

Der Verein „Ein Prozent“ funktioniert als eine Art rechtsextreme Kampagnenagentur. In der Vergangenheit versuchte der Verein etwa mit vermeintlichen Wahlbeobachtungs-Kampagnen Misstrauen in demokratische Wahlen in Deutschland zu schüren, oder veröffentlichte ein eigenes Computerspiel mit rechtsextremen Inhalten. „Ein Prozent“ arbeitete in der Vergangenheit auch intensiv mit AFD-Politikern wie dem Rechtsextremen Björn Höcke zusammen. „Ziel des Vereins ist die metapolitische Erringung der kulturellen Hegemonie und damit die Etablierung einer entsprechenden ‚Gegenkultur‘ schreibt das BfV in seiner Begründung für die Einstufung des Vereins als „gesichert rechtsextreme Bestrebung“

Welche Auswirkungen hat die Einstufung für die Mitglieder der Organisationen?

Eine direkte Auswirkung hat die Hochstufung zur „gesicherten rechtsextremen Bestrebung“ für die Organisationen und ihre Mitglieder nicht. Schon zuvor – als sie als Verdachtsfälle eingestuft waren – durften die Verfassungsschutzämter sie auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Funktionäre der Organisationen durften also im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten etwa observiert werden, es durften V-Leute eingesetzt, virtuelle Agenten in Chatgruppen eingeschleust und in Einzelfällen auch Telefonate abgehört werden. Andere Mittel als zuvor dürfen die Nachrichtendienste auch jetzt nicht einsetzen – sie könnten aber nun häufiger zum Einsatz kommen. Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel muss stets auf seine Verhältnismäßigkeit hin überprüft werden. Bei Organisationen und Personen, bei denen der Verfassungsschutz keine Zweifel mehr an ihrer Verfassungsfeindlichkeit hat, kann der Einsatz solcher Mittel schneller als verhältnismäßig angesehen werden.

Für Mitglieder dieser Organisationen wird es außerdem ab sofort schwieriger, in den Polizeidienst oder in andere Positionen im Öffentlichen Dienst aufgenommen zu werden, für die eine Sicherheitsüberprüfung verpflichtend ist. Auch bereits bei der Polizei oder der Bundeswehr beschäftigte Mitglieder der Organisationen könnten Probleme bekommen, weil ihre Mitgliedschaft als Indiz für eine mangelnde Verfassungstreue dienen kann. Allerdings ist die Entfernung aus dem Dienst komplizierter und an höhere rechtliche Hürden geknüpft, als eine Nichteinstellung.

Welche Auswirkungen hat die Einstufung der „Jungen Alternative“ für die AfD?

Die Neueinstufung der AfD-Jugendorganisation hat zunächst keine unmittelbare Auswirkung auf die Gesamtpartei. Mittel- bis langfristig könnte sie der Partei jedoch deutlich schaden: Die „Junge Alternative“ und die AfD sind nicht nur ideologisch, sondern auch personell eng verwoben. Der Bundesvorsitzende der JA, Hannes Gnauck, sitzt für die AfD im Bundestag. Auch weitere aktuelle oder ehemalige Funktionäre der JA sind für die AfD in Parlamenten vertreten. Zudem beschäftigen AfD-Bundestagsabgeordnete nach RND-Informationen zahlreiche Mitglieder und Funktionäre der Jugendorganisation als Mitarbeiter in ihren Abgeordnetenbüros.

Die zahlreichen und engen Verbindungen zwischen JA und AfD dürften dem Bundesamt für Verfassungsschutz deshalb weiter Munition für die Beobachtung der gesamten Partei liefern. Die AfD geht zurzeit weiterhin juristisch gegen die Einstufung als Verdachtsfall durch das BfV vor. Das Verwaltungsgericht Köln hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass diese Einstufung rechtmäßig ist. Dagegen hat die Partei Berufung eingelegt, bis das zuständige Oberverwaltungsgericht Münster in dieser Sache entscheidet, könnten nach Einschätzung von Beobachtern noch einige Monate vergehen.