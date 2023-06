JU-Chef Winkel fordert Fokus auf Inhalte statt auf „alberne Abgrenzungsdebatten“

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat die CDU angesichts der Debatte über den Hauptgegner der Partei ermahnt, sich auf die eigenen Inhalte zu konzentrieren. „Diese Art von Abgrenzungs­debatten sind albern, wir sollten diese einfach lassen“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Die Menschen interessiert auch nicht, wogegen wir sind. Wir müssen endlich darüber reden, wofür die Union steht“, forderte Winkel. „Profil und Vertrauen gewinnen wir nicht durch eine Diskussion zurück, wer Haupt-, Neben- oder sonstiger Gegner ist, sondern schlicht und ergreifend durch Positionierungen und Prioritäten.“

Es gebe ausreichende Themen, betonte Winkel und zählte die „Wettbewerbs­fähigkeit der Industrie, die zielgerichtete Steuerung von Zuwanderung und eine realistische Energiepolitik“ auf. „Der Union muss es jetzt schlichtweg um den Standort Deutschland gehen“, mahnte der JU-Chef.

Merz sieht Grüne als Hauptgegner – CDU-Vize Jung widerspricht

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte am Freitag bekräftigt, dass er die Grünen weiterhin als Hauptgegner der Union sieht. Innerhalb des verfassungs­­mäßigen Spektrums seien die Ampelparteien die Gegner, sagte er nach einer gemeinsamen Präsidiums­sitzung von CDU und CSU. „Und in der Sache müssen wir uns heute am meisten mit der Politik der Grünen auseinandersetzen, weil die Politik der Grünen, insbesondere ihre Wirtschafts­­politik – soweit vorhanden – dazu beiträgt, dass dieses Land mitten in einer Deindustrialisierung steckt.“

Kritik dazu kam vom außenpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestags­fraktion und ehemaligen Fraktions­­vorsitzenden Jürgen Trittin. „Während verbal eine ‚Brandmauer‘ gegen die AfD behauptet wird, wird diese propagandistisch durch Merz und die ‚Bild‘-Zeitung jeden Tag eingerissen“, sagte er dem RND. „Tatsächlich ist die CDU mit Merz in einer Sackgasse gelandet. In der Sackgasse aber hilft es nicht, Gas zu geben. Mehr vom Falschen führt beschleunigt an die Wand. Das Programm fürs Sommer­theater ist auf jeden Fall gesichert.“

Trittin fügte hinzu: „Wenn Friedrich Merz nun in einen Überbietungs­wettbewerb mit Björn Höcke beim Grünen-Bashing treten will, dann wird er ihn nicht nur verlieren. Rechte Themen machen Rechte stark – nicht Demokraten. Er schadet auch der CDU und ihren Minister­präsidenten, die in sechs Ländern zusammen mit den Grünen Verantwortung für die Demokratie übernehmen.“

Auch der stellvertretende CDU-Partei­vorsitzende Andreas Jung war zuvor auf Distanz zu Merz gegangen und sagte dem SWR: „Natürlich ist unser ideologischer Hauptgegner die AfD.“ Auch der frühere CDU-General­sekretär Ruprecht Polenz übte Kritik. Die Grünen unmittelbar nach der Landratswahl im thüringischen Sonneberg als Hauptgegner zu bezeichnen hätten viele so verstanden, als verharmlose Merz die AfD, sagte Polenz im Deutschlandfunk.

Hingegen verteidigte der Brandenburger CDU-Chef Jan Redmann den Bundes­vorsitzenden Merz. „Schluss mit dem Hauptgegner-Gedöns“, schrieb er auf Twitter. Unter den Demokraten habe die CDU gerade verglichen mit den Grünen grundsätzlich andere Zukunfts­ideen. Man muss Friedrich Merz schon missverstehen wollen, das nicht zu sehen.“