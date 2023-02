﻿Anschlagspläne und Bombenbau: So gefährlich ist der junge Potsdamer Neonazi wirklich

Türkische Gemeinde: Visa-Vergabe „nicht so bürokratiefrei wie erhofft“

Die Visa-Vergabe an Betroffene des Erdbebens in der Türkei läuft nach Angaben der Türkischen Gemeinde in Deutschland nur langsam an. Im ZDF-Morgenmagazin forderte die Bundesvorsitzende Aslihan Yesilkaya-Yurtbay, die Erleichterungen nicht nur auf Verwandte ersten und zweiten Grades zu beschränken.