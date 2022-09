Juristisches Gezerre im Fall Trump – Ministerium legt Berufung ein

In der Gemeinde wird schon lange darüber gestritten: Strande plant den Bau eines Bürgerhauses auf dem Ankerplatz an der Strandstraße. Ein Bürgerentscheid war zugunsten des Vorhabens ausgefallen. Am Dienstag werden die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung am Bebauungsplan vorgestellt.