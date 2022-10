Juso-Chefin fordert Energiepauschale von 300 Euro auch für Auszubildende

Kino-Premiere in der Kieler Pumpe

„#drums.sh“: Auf den Spuren von Schlagzeugern in Schleswig-Holstein

Eine Drumline als Ständchen will der Felder Schlagzeuger Markus Zell spielen, wenn sein Film „#drums.sh“ am 15. Oktober um 20 Uhr in Kieler Pumpe Kino-Premiere feiert. Weil das Drumset 2022 „Instrument des Jahres“ ist, tauschte Zell Sticks gegen Kamera und erkundete die Wege hiesiger Drummer.