Kanadas Premier Trudeau beschuldigt Indien, einen seiner Staatsbürger ermordet zu haben

Ottawa. Kanadas Premierminister Justin Trudeau beschuldigt die indische Regierung, für einen Mord an einem kanadischen Staatsbürger verantwortlich zu sein. In den vergangenen Wochen hätten kanadische Sicherheitsbehörden „glaubwürdige Hinweise” gefunden, dass es eine Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar geben könnte. Dies sagte Trudeau am Montag im kanadischen Parlament. Nijjar setzte sich für einen unabhängigen Sikh-Staat auf indischem Staatsgebiet ein. Er wurde im Juni vor einem Sikh-Kulturzentrum in Surrey in der kanadischen Region British Columbia erschossen.

Ranghoher indischer Diplomat ausgewiesen

In Kanada leben viele Menschen indischer Herkunft. Besonders viele von ihnen gehören der Religionsgemeinschaft der Sikhs an. Der indische Premierminister Narendra Modi hatte sich zuletzt am Rande des G20-Gipfels in Neu Delhi ohne direkte Nennung ablehnend gegen die sogenannte Khalistan-Bewegung geäußert, der Nijjar angehörte. Diese fördere Sezessionismus und stachele zu Gewalt gegen indische Diplomaten an, sagte Modi nach Angaben seines Büros.

In Ottawa hat die Ermordung des indisch-stämmigen Nijjar hohe Wellen geschlagen. „Es müssen alle Schritte unternommen werden, um die Täter dieses Mordes zur Rechenschaft zu ziehen”, sagte Trudeau. Ottawa habe obersten Geheimdienst- und Sicherheitszirkeln der indischen Regierung seine tiefe Besorgnis ausgedrückt. Beim G20-Gipfel habe er auch Modi direkt auf den Vorfall angesprochen. „Ich fordere die indische Regierung weiterhin nachdrücklich auf, mit Kanada zusammenzuarbeiten, um dieser Angelegenheit auf den Grund zu gehen“, so Trudeau. Laut des kanadischen Außenministeriums wurde ein ranghoher indischer Diplomat aufgrund der Angelegenheit ausgewiesen.

RND/dpa