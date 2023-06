Justizministerin Gentges für schnellere Videovernehmung von Verbrechensopfern

Neuer Bürgermeister gewählt

Groß Buchwald: Zum ersten Mal in der Dorfgeschichte ist die FWG am Ruder

Mit Henning Thomsen (FWG) in Groß Buchwald gibt es den mittlerweile vierten neuen Gemeindechef in den 13 Orten im Amt Bordesholm – nach Reesdorf, Mühbrook und Negenharrie. Bei der Kommunalwahl am 14. Mai hatte die FWG um sieben Prozent zugelegt und die CDU von Bürgermeister Holger Gränert gestürzt.