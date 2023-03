Kabul: Attentäter tötet mindestens sechs Menschen

Ein Attentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens sechs Menschen und sich selbst bei einem Anschlag getötet. Der Angreifer zündete laut eines Polizeisprechers seinen Sprengsatz in der Nähe des Außenministeriums. Unter den Verletzten war auch ein Kind.

Islamabad. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat am Montag ein Selbstmordattentäter mindestens sechs Menschen mit in den Tod gerissen. Der Angreifer zündete seinen Sprengsatz in der Nähe des Außenministeriums, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Zu der Tat bekannte sich niemand. Es war der zweite Anschlag in der Umgebung des Ministeriums seit Beginn des Jahres.

Polizeisprecher Chalid Sadran sagte, Sicherheitskräfte der Taliban hätten den Attentäter entdeckt, bevor er einen Kontrollpunkt an der Kreuzung Malik Asghar in der Nähe des Ministeriums erreichen konnte. Unter den Verletzten waren drei Angehörige der Sicherheitskräfte. Ein Krankenhaus in Kabul teilte mit, bei ihnen seien zwölf Verletzte eingeliefert worden, darunter ein Kind.

Immer wieder Anschläge

Der regionale Ableger der Terrorgruppe IS verübt seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Sommer 2021 immer wieder Anschläge. Ziel sind zumeist Sicherheitskräfte der Taliban und Angehörige der schiitischen Minderheit des Landes. Mitte Januar wurden bei einem solchen Anschlag in der Nähe des Ministeriums mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt.

RND/AP