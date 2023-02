Kabul: Gerücht lässt Hunderte zum Flughafen pilgern

In Afghanistan hat ein Gerücht über Flüge in die Türkei Hunderte Menschen zum Flughafen strömen lassen. Viele waren zu Fuß unterwegs. Der Sprecher des Kabuler Polizeichefs, Chalid Sadran, warnte die Bevölkerung auf „grundlose Lügen“ hereinzufallen.

Frauen in Burkas in Kabul (Symbolbild).

Islamabad. Ein Gerücht über Flüge in die Türkei hat Hunderte afghanische Frauen, Kinder und Männer am Mittwoch zum Kabuler Flughafen strömen lassen. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigten, wie die Menschen zu Fuß zum Flughafen unterwegs waren. Die Szenen erinnerten an die Tage nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021, als Tausende zum Flughafen in der Hoffnung rannten, außer Landes geflogen zu werden.

Der 26-jährige Kabuler Abdul Ghafar sagte, er habe gehört, dass die Türkei Leute raushole, „also habe ich gedacht, ich kann gehen und Menschen in Not helfen“. Das Gerücht hatte besagt, dass Flugzeuge in Richtung Türkei starten sollten, um Hilfe für Erdbebenopfer zu bringen. Nach drei Stunden in der Kälte ging Ghafar nach Hause.

Warnung auf „grundlose Lügen“ hereinzufallen

Der Sprecher des Kabuler Polizeichefs, Chalid Sadran, sagte, es gebe keine Hilfs- und andere Flüge in die Türkei. Am Donnerstagmorgen habe sich die Lage normalisiert. Er warnte die Menschen davor, auf „grundlose Lügen“ hereinzufallen.

Die Taliban-Regierung hat in einer Erklärung der Türkei und Syrien angesichts der Erdbebenkatastrophe kondoliert, in der mehr als 16.000 Menschen umkamen. Sie gab ein Hilfspaket über 10 Millionen Afghani (etwa 100.000 Euro) für die Türkei und 5 Millionen Afghanis für Syrien bekannt.

