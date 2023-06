Nach Zerstörung des Kachowka-Staudamms: Hochwasserevakuierung unter russischem Beschuss

Cherson. Als endlich das Rettungsboot kam, das ihn und seine Nachbarn nach dem katastrophalen Dammbruch aus dem Überschwemmungsgebiet bei Cherson holte, glaubte sich Witali Schpalin in Sicherheit. Weg von den Fluten, weg aus russisch kontrolliertem Gebiet. Erleichtert stieg er ein, das Boot der ukrainischen Retter legte ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann knallten Schüsse. Schpalin duckte sich, erst streifte eine Kugel seinen Rücken, dann wurden Arm und Bein des 60-Jährigen getroffen. Der Bootsmann rief über Funk um Hilfe. „Unser Boot hat ein Leck“, hörte Schpalin ihn sagen. Ein älterer Mann starb vor seinen Augen.

Die Schüsse auf das Rettungsboot, das von den Fluten betroffene Bewohner in die Stadt Cherson bringen sollte, kamen ukrainischen Behörden und Augenzeugen zufolge aus einem nahe gelegenen Haus, in dem russische Truppen positioniert waren. „Sie ließen die Boote durch, die zur Rettung der Menschen kamen“, sagt Schpalin. „Aber als die Boote voll mit Menschen waren, begannen sie zu schießen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Massive Überschwemmungen nach der Zerstörung des Kachowka-Damms Anfang Juni haben Ortschaften entlang des Dnjeprs in der Region Cherson weitgehend verwüstet. Im Chaos der ersten Tage nutzten ukrainische Freiwillige und Soldaten noch gut die Chance, in privaten Booten Landsleute aus den Flutgebieten zu holen, die am russisch besetzten Ostufer festsaßen. Auch da aber mussten sie auf der Hut sein vor Drohnen und russischen Scharfschützen.

Inzwischen schließt sich allerdings das Rettungsfenster: Bei zurückgehendem Hochwasser wird der Schlamm zur Hürde. Und immer mehr russische Soldaten kehren zurück und übernehmen wieder die Kontrolle. Den Flutopfern indes haben die russischen Behörden nach Berichten von Betroffenen kaum Hilfe zukommen lassen. Eine Anfrage der AP dazu und zu den Schüssen auf das Rettungsboot beim russischen Verteidigungsministerium blieb zunächst unbeantwortet.

In Gesprächen mit Evakuierten, ukrainischen Behördenvertretern und Rettungskräften setzt sich ein Mosaik aus Hilferufen, Hilfsaktionen und Hilflosigkeit zusammen. „Die Russische Föderation hat nichts bereitgestellt. Keine Hilfe, keine Evakuierung“, sagt Julia Walhe, die aus der Stadt Oleschky evakuiert wurde. „Sie ließ die Menschen bei der Bewältigung der Katastrophe im Stich.“ Sie habe noch Freunde und Bekannte in der Stadt, die auf Hilfe hofften. „Im Moment kann ich nichts tun, außer ihnen zu sagen: „Haltet durch!“

„Ich sah Soldaten, ich sah FSB-Leute“, erklärt Walhe mit Blick auf den russischen Geheimdienst, „aber keinen Rettungsdienst.“ Ein älterer Mann habe versucht, dem Wasser zu entkommen, indem er auf einen Baum kletterte. Der Wind sei aber zu stark gewesen, und sie habe zusehen müssen, wie der Mann ertrank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Witali Schpalin berichtet, russische Soldaten hätten ihm zwar ein Evakuierungsangebot gemacht. Er habe aber gehört, dass die Flutopfer lediglich in einen Nachbarort gebracht würden und von dort nur weiterkämen, wenn sie russische Pässe annähmen. Er versteckte sich. Als die ukrainischen Rettungskräfte ihn fanden, kauerte er mit anderen Zivilisten auf einem Sandhügel in der Nähe des Dorfs Kardaschynka.

Bericht von drei getöteten Flutopfern in Rettungsboot

Bei dem Angriff auf das Evakuierungsboot, bei dem Schpalin verwundet wurde, kamen drei Flutopfer ums Leben. Zehn weitere wurden verletzt. Nach Vorwürfen ukrainischer Behörden gaben russische Soldaten die Schüsse ab. Drohnenaufnahmen, die der AP vorliegen, zeigen Schüsse aus einem nahe gelegenen Haus. Er habe dort russische Soldaten auf dem Balkon gesehen, sagt der 59-jährige Serhij, der ebenfalls auf dem Boot war. Seinen Nachnamen will er nicht nennen, weil ein Teil seiner Familie noch in von Russland kontrolliertem Gebiet ist.

Die Soldaten hätten etwas gerufen und dann geschossen, sagt Serhij. Er habe sich über seine Frau geworfen, um sie zu schützen.

Kachowka-Staudamm: Tonaufnahme als mutmaßlicher Beweis für russische Sabotage Der ukrainische Geheimdienst SBU veröffentlichte am Freitag eine Tonaufnahme eines Gesprächs, in dem ein russischer Soldat die Tat zugeben soll. © Quelle: dpa

Mindestens 150 Menschen wurden von der Ukraine in riskanten Evakuierungsaktionen aus russisch kontrolliertem Gebiet geholt, wie Behördensprecher Oleksandr Tolokonnikow sagt. Nach Angaben der Organisation Helping to Leave, die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützt, die aus russisch besetztem Territorium entkommen wollen, gibt es Hilfsanfragen von rund 3000 Menschen. „Wir werden alles tun, was wir können, aber wir können unsere Leute auch nicht in Gefahr bringen“, sagt Tolokonnikow. „Die Russen bedrohen uns – und machen ihre Drohungen wahr, indem sie Menschen in den Rücken schießen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Olha in Oleschky wird die Not immer größer. Sie hat zunehmend Schwierigkeiten, an Trinkwasser und Lebensmittel zu kommen. Und Angst davor, dass die Besatzungstruppen sie in russisches Territorium zwangsevakuieren könnten. „Wir wollen nicht in ihre Gebiete“, betont Olha. „Und wir wollen nicht vergessen werden.“

RND/AP