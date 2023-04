Der Kachowkaer Stausee am Unterlauf des Dnipro in der Ukraine.

Im Süden der Ukraine ist der Fluss Dnipro zur Frontlinie geworden. Täglich schießen russische Streitkräfte vom linken Ufer auf die andere Seite des Flusses. Ein „Routinefeuer“, sagen Beobachter und Beobachterinnen inzwischen. Am Ende des Flusses liegt der Kachowkaer Stausee, einer der größten Stauseen der Ukraine, der von den Anwohnern hin und wieder sogar als „Meer“ bezeichnet wird. Der Grund ist sein gigantisches Ausmaß: Er ist über 200 Kilometer lang und bis zu 20 Kilometer breit – und ist ein wichtiger Faktor für das Leben und Überleben in der Südukraine.

Die russische Armee hatte schon bei ihrem Vormarsch im Mai das Wasserkraftwerk eingenommen, das den Dnipro aufstaut und den Pegelstand des Kachowkaer Stausees kontrolliert. Seit Oktober sind die Tore des Kraftwerks durch die Kämpfe beschädigt und die Ventile von den russischen Besatzern geöffnet worden. „Das hat zu einem unkontrollierten Wasserabfluss aus dem Kachowka-Stausee geführt“, sagt der ukrainische Umweltminister Ruslan Strilets dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Pegel des Stausees ist in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken, Fotos zeigen kilometerlange ausgetrocknete Ufer.

Erstmals haben Medien im Februar über die kritische Situation am Stausee berichtet. Damals erreichte der Wasserpegel den niedrigsten Stand seit drei Jahrzehnten. Das RND hat Dutzende Satellitenbilder der Satelliten Copernicus Sentinel-2 von der European Space Agency (ESA) ausgewertet, die zwischen dem 8. Oktober und dem 16. April aufgenommen wurden. Die Aufnahmen belegen, dass die Ventile des Kraftwerks weiterhin geöffnet sind und Wasser aus dem Stausee abgelassen wird.

Das Wasserkraftwerk am Kachowkaer Stausee auf Satellitenbildern vom 2. November 2022 bis zum 16. April 2023. © Quelle: RND / Copernicus Data Space

„Normalerweise liegt der Wasserstand im Stausee zwischen 16 und 15 Metern“, erklärt die ukrainische Ökohydrologie-Expertin Oleksandra Shumilova vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Bis zum Februar 2023 ist der Wasserstand nach offiziellen Messdaten jedoch um etwa zwei Meter gesunken, auf 13,7 Meter. „Das ist sehr kritisch, denn für die Kühlung des Atomkraftwerks Saporischschja ist ein Pegel von 13,2 Meter notwendig“, so Shumilova im Gespräch mit dem RND.

Doch nicht nur die Kühlung des größten Atomkraftwerks Europas ist in Gefahr, wenn der Pegel des Kachowkaer Stausees stark fällt. Schätzungen zufolge sind 400.000 bis 450.000 Menschen im Süden der Ukraine auf das Trinkwasser aus dem Stausee angewiesen. Es wird in fast alle Regionen im Süden der Ukraine gepumpt. „Die Wasserversorgung der besiedelten Gebiete in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson ist gefährdet“, so Umweltminister Strilets zum RND. Das heißt: In den Großstädten Melitopol, Energodar und Berdjansk droht eine Wasserknappheit. „Der Stausee liefert auch Wasser für das Kachowka-Bewässerungssystem mit einer Gesamtlänge der Kanäle von bis zu 1600 Kilometern und ist daher wichtig für die Landwirtschaft“, erklärt Shumilova. Es ist das größte Bewässerungssystems Europas, das rund 200.000 Hektar Felder mit Frischwasser versorgt. Dort bauen die Landwirte Getreide und Gemüse an, auch für den Export in die ganze Welt.

Krieg führt zu Ölverschmutzung des Wassers

Durch das Absinken des Wasserspiegels ist viel Vegetation entlang der Ufer freigelegt worden. Satellitenbilder zeigen heute breite, sandige Uferzonen von mehr als 100 Metern, die in früheren Jahren immer vollständig mit Wasser bedeckt waren. Wenn sich die Uferlinie so weit verlagert, kann das die Trinkwasserentnahme gefährden, warnt Shumilova, da Pumpen und Wasserleitungen die Wasserentnahmestellen womöglich nicht mehr erreichen können.

Die Uferlinie des Stausees hat sich durch die Absenkung des Wasserpegels um mehr als 100 Meter verschoben. Dort ist nun ein breites, sandiges Ufer zu sehen (Stand: 23. März 2023). © Quelle: RND / Copernicus Data Space

Schon jetzt leidet die Qualität des Wassers extrem unter den Folgen des Krieges. „Die Kämpfe und der russische Beschuss haben zu einer Ölverschmutzung des Wassers geführt“, kritisiert der Umweltminister Strilets. Sein Team hat am 6. April 2023 Wasserproben entnommen und analysiert. Die Rückstände von Erdölprodukten im Kachowka-Stausee und einer nahegelegenen Pumpstation habe zum Teil den Richtwert um das 36-Fache überschritten. „Das Gebiet des Wasserkraftwerks Kachowka steht unter ständigem russischen Beschuss, was eine Reinigung von der Verschmutzung unmöglich macht“, so Strilets.

Wie sich die Situation im Sommer entwickeln wird, ist unklar. Ein weiteres Absinken des Wasserspiegels könne laut Wissenschaftlerin Shumilova zu einer Verlagerung der Schadstoffe führen, die sich in den Bodensedimenten des Stausees angesammelt haben, und zu einer weiteren Verschlechterung der Wasserqualität.

Die Folgen des Krieges für die Wasserversorgung der Ukraine ist vielen außerhalb des Landes nicht klar. Denn während Russlands Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine weltweit für Empörung gesorgt haben, geriet die kritische Wasserinfrastruktur, zu der auch die Stauseen, Wasserkraftwerke und Kühlanlagen für Kernkraftwerke gehören, aus dem Fokus. Wasseraufbereitungsanlagen, Pumpstationen und Wasserspeicher wurden zerstört, große Gebiete durch Dammbrüche geflutet und die Qualität von Trinkwasser durch Munitionsreste verringert worden. Einige Städte, wie Mykolajiw, hatten monatelang kein Leitungswasser, wie Achille Després vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) in Kiew dem RND bestätigt. Er berichtete von großen humanitären Problemen in den vergangenen Monaten im Süden der Ukraine, aber auch im Osten des Landes. „Viele Menschen haben keinen Zugang zu Wasser, weil die Leitungen bei Kämpfen beschädigt wurden.“

Eine Studie, an der Forscherin Shumilova beteiligt war und die im Fachmagazin Nature Sustainability publiziert wurde, hat Informationen über die Anzahl, Standorte, Art und Folgen der Auswirkungen des Krieges auf die ukrainischen Gewässer gesammelt und analysiert. Die aufgelisteten Schäden sind enorm und reichen von zerstörten Dämmen bis zur Überflutung von Bergwerken, weil die Pumpen ohne Strom kein Grubenwasser mehr abpumpen konnten. Dabei ist das Kohlerevier im Donbass 13-mal so groß ist wie das Ruhrgebiet in Deutschland. Durch die Überflutung können Sulfat, Chlorid und Schwermetalle ins Grundwasser gelangen.

Auch der Kakhovka-Stausee mit seinem Bewässerungssystem ist Teil der Studie. „Das weit verzweigte Netz der Bewässerungskanäle ist zu einem Entsorgungsplatz für militärische Objekte geworden.“ Der Zerfall von Kriegsgerät und die Zersetzung von Munition unter Wasser führe zur Freisetzung von Schwermetallen und giftigen Sprengstoffen, die zum Teil erst nach Jahrzehnten abgebaut werden. Als Kläranlagen wegen Angriffen aus der Luft den Betrieb einstellen mussten, hätten sie die Abwässer in den Stausee geleitet.

Wird die Wasserversorgung absichtlich gefährdet?

Immer wieder rückt der Kachowka-Stausee in den Fokus, weil er das Leben der Menschen im Süden der Ukraine und weltweit beeinflusst. Der Krieg birgt laut den Studienautoren das Risiko absichtlicher oder unabsichtlicher Bombenangriffe auf den Stausee, die die regionale Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion und die internationale Ernährungssicherheit bedrohen.

Sollte die Ukraine das russische Militär bei einer Gegenoffensive aus dem Gebiet verdrängen, würden die Russen wohl das Wasserkraftwerk sprengen, glauben Beobachter. Die Sorge wurde bereits im Herbst geäußert, nachdem die Russen die Staumauer des Wasserkraftwerks vermint hatte. Die Folgen einer Sprengung wären katastrophal: Eine Flutwelle würde Häuser sogar noch in der 50 Kilometer entfernten Großstadt Cherson treffen, Hunderttausende wären ohne Trinkwasser, und das AKW Saporischschja müsste endgültig abgeschaltet werden.

Russland hatte bestritten, die Wasserversorgung der Ukraine absichtlich zu gefährden. Vielmehr beschuldigten die russischen Besatzer die ukrainische Armee, das Wasserkraftwerk am Stausee beschossen und beschädigt zu haben. Dies sei der Grund, warum Wasser aus dem Stausee fließe. Die russischen Angaben sind jedoch widersprüchlich: Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region Cherson behauptete, das Wasserkraftwerk sei vor Beschuss geschützt. Er versuchte zu verdeutlichen, dass eine internationale Mission zur Überwachung des Kraftwerks, ähnlich wie beim AKW Saporischschja, nicht notwendig sei. Neutrale Beobachter sind unerwünscht.

Von einem Extremen zum anderen

Im Moment gibt es leichte Zeichen der Hoffnung: Der Wasserspiegel des Kachowkaer Stausees steigt zurzeit wieder: Nachdem der Wasserstand im Februar auf unter 14 Meter gesunken war, hatte die ukrainische Regierung begonnen, ihn mit Wasser aus höher gelegenen Stauseen des Dnipro aufzufüllen, um eine Katastrophe abzuwenden. „Dadurch konnten die Wasserstände im Februar und März 2023 stabilisiert werden“, erläutert Umweltminister Strilets. Nach der Schneeschmelze und starken Niederschlägen in der ersten Aprilhälfte tragen nun die jährlichen Frühjahrshochwasser dazu bei, dass sich der Stausee Kachowka schneller füllt. Die Zielmarke werde laut Strilets voraussichtlich Ende April erreicht. Und dann? Eigentlich müssten die Schleusentore repariert und dann geöffnet werden, um den Wasserstand zu regulieren.

„Die Herausforderung besteht darin, dass es aufgrund der russischen Besatzung und der Angriffe unmöglich ist, den Wasserstand des Stausees während des Frühjahrshochwassers zu regulieren, das wohl dieses Jahr viel höher ausfällt als in den letzten Jahren“, so Strilets. Die Mitarbeiter des ukrainischen Wasserkraftwerkbetreibers könnten weder Reparaturen vornehmen, noch die Wasserabflüsse regulieren. Der ukrainische Umweltminister appelliert daher an die Weltgemeinschaft, Russland zu zwingen, die beschädigte Hydraulik am Kraftwerk zu reparieren und negative Auswirkungen auf die Umwelt abzuwenden.