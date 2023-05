Sudan: Mindestens 100 Tote bei Kämpfen in Darfur

Kairo. Während der Zusammenstöße zwischen bewaffneten Kämpfern im Sudan sind allein in der Krisenregion Darfur bislang mindestens 100 Menschen getötet worden. Die Krankenhäuser in der Stadt Geneina seien immer noch außer Betrieb, eine genaue Zahl der Verwundeten sei schwer zu ermitteln, teilte die sudanesische Ärztevereinigung am späten Sonntag in einer Erklärung mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chronologie der Gewalt in Darfur

Die Kämpfe in Geneina, Hauptstadt des Bundesstaates Westdarfur, hatten im April begonnen, kurz nachdem der Machtkampf zwischen zwei rivalisierenden sudanesischen Generälen in der Hauptstadt Khartum eskaliert war. Das Geschehen in Geneina lässt befürchten, dass der Konflikt auf weitere Teile des ostafrikanischen Landes übergreifen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Khartum wurden nach Angaben der Ärztevereinigung bislang mindestens 481 Zivilisten getötet. Die Zahl der Verwundeten unter der Zivilbevölkerung ist demnach auf mehr als 2560 angestiegen.

RND/AP