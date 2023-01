Russland ersetzt bei Bachmut offenbar Wagner-Söldner mit eigenen Truppen

Die Söldner der berüchtigten Gruppe Wagner haben bei der Offensive um Bachmut in der Ostukraine und zur Einnahme der nahegelegenen Stadt hohe Verluste hinnehmen müssen. Laut Einschätzung von US-Experten sollen die erschöpften Einheiten nun ersetzt werden. Offenbar kämpfen vermehrt konventionelle Truppen des Kreml in der Region.

In der russischen Offensive bei Bachmut in der Ostukraine gibt es offenbar einen Austausch der beteiligten Truppen. Wo zuvor fast ausschließlich Einheiten der berüchtigten Söldnergruppe Wagner gekämpft hatten, werden diese nun laut Einschätzung der US-Militärexperten des Institute for the Study of War (ISW) durch konventionelle russische Truppen ersetzt.

„Der Angriff der Wagner-Gruppe auf Bachmut hat wahrscheinlich mit dem Vorstoß auf Soledar seinen Höhepunkt erreicht“, schreiben die ISW-Analysten in ihrem aktuellen Lagebericht. Seit der Einnahme der Kleinstadt Mitte Januar dieses Jahres hätten die Kämpfer kaum weitere Fortschritte erzielt, heißt es weiter.

Russische Söldnertruppe Wagner meldet Einnahme von Soledar Soledar in der ostukrainischen Industrieregion Donbass liegt nur wenige Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt Bachmut entfernt. © Quelle: Reuters

Söldnergruppe Wagner beklagt wohl Tausende Verluste in der Region Bachmut

Der Preis, den die Privatarmee des Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin in der Region um Bachmut bisher zahlen musste, ist offenbar sehr hoch. Laut US-Angaben liegen die Verluste der Söldnertruppe seit dem vergangenen Herbst bei über 4000 Toten, hinzu kämen weitere gut 10.000 verwundete Kämpfer. Allein zwischen Ende November und Anfang Dezember sollen mehr als 1000 Söldner getötet worden sein. Satellitenbilder eines im Südwesten Russlands gelegenen Friedhofs, der zuletzt deutlich vergrößert werden musste, unterstreichen diese Einschätzung.

Die wohl sehr erschöpften Söldner sollen nun laut ISW sukzessive durch konventionelle russische Truppen ersetzt werden. Möglich sei jedoch auch, dass die Söldner nun gemeinsam mit den Kremleinheiten agieren werden. Das könnten Videoaufnahmen von Kämpfen nahelegen, schreiben die Fachleute.

Demnach seien wohl bereits russische Fallschirmjäger in der Region im Einsatz. Die ISW-Experten machen diese Annahme an dem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen des Typs BMD-4M fest. Diese werden demnach ausschließlich von russischen Luftlandetruppen genutzt. Zudem sollen bereits Ende Dezember Fallschirmjäger gemeinsame Operationen mit den Wagner-Söldnern durchgeführt haben.

Können russische Truppen um Bachmut die Lage zu ihren Gunsten wenden?

Der Austausch der Truppen könnte der russischen Offensive um Bachmut neuen Schub verleihen, meinen die Experten. So hätten zwar die Attacken der Gruppe Wagner ihren Höhepunkt erreicht, die „größeren russischen Anstrengungen“ jedoch könnten mit dem Einsatz der konventionellen Truppen an Stärke gewinnen. Bachmut steht seit Wochen im Zentrum verlustreicher Kämpfe. Sowohl für Russland als auch für die Ukraine gilt die Stadt als strategisch wichtig.

Die Stadt Soledar liegt nur wenige Kilometer von Bachmut entfernt und wurde bereits vor gut zwei Wochen von den Söldnern der Gruppe eingenommen. Kiew bestätigte den Verlust Soledars am vergangenen Mittwoch. Infolge der Kämpfe wurden große Teile der ostukrainischen Kleinstadt zerstört, wie Satellitenbilder beweisen.

RND/sic