Kai Wegner: Wer ist der Mann, der vielleicht bald Berlin regiert?

Diese Woche beginnen die schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in Berlin. Am Ende könnte CDU-Politiker Kai Wegner neuer Regierender Bürgermeister werden. Wer ist der Christdemokrat, dessen Erfolgschancen selbst in der eigenen Partei angezweifelt wurden?

Berlin. Kai Wegner hat keine Zeit zu verlieren. Schon in vier Wochen möchte er die am Donnerstag beginnenden Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sehen. Und Ende April will er ins Rote Rathaus einziehen, vorausgesetzt, die SPD-Basis macht mit: Bei den Sozialdemokraten werden die Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Sollte die SPD-Führung ihre Basis überzeugen, steht einem Regierenden CDU-Bürgermeister Wegner nichts mehr im Wege.

Wegner, der von Parteikollegen wie dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein als „ein bisschen rau, aber ein toller Kerl“ und als „typischer Berliner“ beschrieben wird, wuchs im Berliner Bezirk Spandau auf. Er ist ein klassisches CDU-Gewächs: Als Jugendlicher trat er in die Junge Union und in die CDU ein. Zwei Jahre lang führte er die Schülerunion in Berlin, danach wurde er Vorsitzender des JU-Kreisverbandes Spandau und später auch Chef der JU Berlin.

Zweifel im Konrad-Adenauer-Haus

Den Großteil seiner politischen Karriere verbrachte er im Bundestag: Von 2005 bis 2021 war er Abgeordneter und beschäftigte sich unter anderem mit der Wohnungspolitik. In seiner Fraktion war er als baupolitischer Sprecher tätig. 2021 trat er dann als CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl an. Dass er nur zwei Jahre später Regierungschef des Stadtstaats werden könnte, dürfte selbst manche Parteileute überraschen.

So hatte man im Konrad-Adenauer-Haus zwar durchaus damit gerechnet, dass die CDU bei der Wiederholungswahl auf Platz eins landen würde. Dass Wegner allerdings eine Mehrheit zusammenbekommt, daran gab es große Zweifel. Im Herbst 2022 kamen sogar Gerüchte auf, dass die Bundes-CDU Wegner nicht erneut als Spitzenkandidaten für die Wiederholungswahl stützt. Parteichef Friedrich Merz selbst musste die Gerüchte öffentlich ausräumen.

Scharfe Kritik von Czaja

Dennoch: Den besten Stand hat der Landesverband bei der Bundes-CDU nicht. Die Berliner Christdemokraten gelten als zerstritten, das hat sich erst mit Kai Wegner an der Spitze gebessert. Einer von Wegners Kritikern sitzt mittlerweile selber in der Führung der Bundespartei: Generalsekretär Mario Czaja. Im Jahr 2021 warf Czaja Wegner einen Rechtsruck und Nähe zum als rechtsradikal kritisierten Ex-Verfassungsschutzchef und CDU-Mitglied Hans-Georg Maaßen vor. „Die Berliner CDU ist in den letzten Jahren weit nach rechts gerückt“, sagte Czaja damals.

Wegner ist sich selber über seine Zweifler bewusst. Auf die Frage, wie groß die persönliche Genugtuung ist, nun wahrscheinlich ins Rote Rathaus einziehen zu können, sagte er vergangene Woche dem „Tagesspiegel“: „Ich weiß, dass nicht jeder daran geglaubt hat, ich aber habe das immer getan.“

Wegner muss aus einem Vertrauensvorschuss einen Vertrauensbeweis machen

Ihm dürfte aber auch klar sein, dass die eigentlichen Herausforderungen erst noch auf ihn warten. Nach der Chaoswahl 2021 hat die CDU vor allem von der Wechselstimmung profitiert, wie Umfragen zeigen. So wählten laut Infratest Dimap 96 Prozent der neuen CDU-Wähler die Partei, „damit sich endlich etwas ändert“.

Sollte es zu einer Koalition mit der SPD kommen, dürfte die Bundespartei Wegner daran messen, wie er seinen Berliner Landesverband für die darauffolgende Wahl aufstellt – und ob er die Berlinerinnen und Berliner auch längerfristig von der CDU überzeugen kann. Oder wie es ihm gelingt, aus einem Vertrauensvorschuss einen Vertrauensbeweis zu machen, wie er es selbst kürzlich formulierte.