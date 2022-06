EU, G7 und Nato: Was plant Bundeskanzler Scholz vor den drei Gipfeltreffen?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine ereignisreiche Woche vor sich: Zunächst steht in Brüssel ein EU-Gipfel an, dann treffen sich die G7-Staaten in Bayern, bevor die Nato in Madrid zusammenkommt. Vor den Gipfeltreffen gibt Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Verfolgen Sie seine Worte hier im Livestream.