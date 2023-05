﻿Kamerad KI kämpft auf der Seite Kiews

Tüftlern aus kleinen, aber feinen Hightechlabors im US-Bundesstaat Utah gefiel es jüngst, zur Abwechslung mal ein wenig in den Lauf der Weltgeschichte einzugreifen.

Die Firma Fortem Inc. sitzt mit ihren gerade mal 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Pleasant Grove, eine halbe Autostunde südlich von Salt Lake City. Von hier aus gesehen ist Europa weit weg, bis Kiew sind es 9233 Kilometer Luftlinie.

In Gedanken aber näherten sich die Entwicklungsingenieurinnen und -ingenieure von Fortem in den vergangenen Monaten den Ängsten und Bedürfnissen von Menschen in der ukrainischen Hauptstadt, die zunehmend unter Attacken sogenannter Kamikazedrohnen zu leiden hatten. Fortem schuf eine technologische Antwort: den Drone-Hunter 700. Der kümmert sich um feindliche Drohnen, und zwar völlig autonom, unterstützt von künstlicher Intelligenz (KI).

Wer den neuen Drohnenjäger besitzt, muss zwecks Flugabwehr nicht mehr selbst auf irgendetwas zielen oder gar Geschosse in die Höhe feuern. Es genügt, das unerwünschte Objekt zu identifizieren, das vom Himmel geholt werden soll. Dann erhebt sich der Drone-Hunter zu gegebener Zeit in die Luft und wirft allen Ernstes, ein bisschen nach Spider-Man-Art, ein Netz über das feindliche Objekt – das prompt zu Boden geht. Nach erfolgreicher Mission kehrt der Drone-Hunter brav zurück zum Abflugort, bereit für den nächsten Einsatz.

Zu Beginn dieses Jahres orderte Kiew die ersten sechs Exemplare aus Utah. Der Drone-Hunter erwies sich als eine innovative und preiswerte Variante im Kampf gegen die iranischen Shahed-Drohnen. Mit denen wollte Russlands Kriegsherr Wladimir Putin Angst und Schrecken in der ukrainischen Zivilbevölkerung verbreiten.

Russland hatte dem Iran die relativ billigen, mit einem Zweitaktmotor angetriebenen Kamikazefluggeräte in dreistelliger Zahl abgekauft. In den ersten Wintermonaten stürzten sich, Putins Plänen folgend, etliche Shaheds samt ihrer Sprengstoffladungen auf ukrainische Wohnhäuser, Elektrizitäts- oder Wasserwerke und richteten erheblichen Schaden an.

Putin und der Hammer des Thor

Inzwischen aber kommt kaum noch eine Shahed-Drohne ans Ziel, aus einer Fülle von Gründen. Zu hören ist, die digitalen Steuerungscodes seien geknackt. Hinzu kommen ganze Batterien diverser Abwehrsysteme. Die Leute in Kiew verspotten die iranischen Drohnen bereits als „fliegende Mopeds“, weil sie so laut sind und so langsam. Die Ukraine setzt auf Technologien, die anders sind: leise und schnell.

Als Putin anfing, Drohnen erstmals als Waffe zum Angriff auf Städte einzusetzen, hielt er dies für eine innovative Strategie. In der Tat hielt Russland auf diese Art nicht nur die Kosten niedrig, sondern auch die Risiken für die eigenen Piloten.

Drohnenabwehr mit Mikrowellen: In Kalifornien entwickelte die 2018 gegründete Firma Epirus das Drohnenabwehrsystem Leonidas Pod. © Quelle: Epirus Inc.

Eine für ihn ungünstige technologiepolitische Nebenwirkung allerdings schien der Kremlherr nicht bedacht zu haben: Putin gab auf diese Art der Entwicklung von Anti-Drohnen-Systemen den mächtigsten Schub aller Zeiten. Start-up-Unternehmen in aller Welt arbeiten derzeit an revolutionären Techniken. Schon in Kürze dürfte auch die Drone-Hunter-Lösung aus Utah als veraltet und geradezu niedlich erscheinen.

Die Zukunft gehört offenbar der Dohnenabwehr durch Mikrowellen. Westliche Militärs setzen auf Leonidas Pod, eine Entwicklung der kalifornischen Start-up-Firma Epirus. Das System erzeugt Energiestrahlung, die die Drohnen sofort vom Himmel fallen lässt.

Wie man solche Strahlenkanonen koordiniert, lässt die amerikanische Luftwaffe derzeit im Rahmen ihres Geheimprojekts Mjölnir erforschen, auf abgelegenen Arealen im US-Bundesstaat New Mexico. Verraten werden darf nur so viel: In der nordischen Mythologie benutzte der Donnergott Thor seinen legendären Hammer Mjölnir, um Riesen zu töten.

Was, wenn ganze Schwärme kommen?

Knifflig wird das Thema Drohnenabwehr durch die im Ernstfall drohende Unübersichtlichkeit. Funktioniert das Abwehrsystem auch dann, wenn es plötzlich mit ganzen Schwärmen von Drohnen konfrontiert wird? Und wie unterscheidet es zwischen eigenen und feindlichen Schwärmen, die sich über dem Schlachtfeld womöglich heillos vermischen?

Die auszuwertenden Datenmengen sind groß – und die über Sein oder Nichtsein entscheidenden Reaktionszeiten sind kurz. Deshalb wäre in einem Drohnenkrieg auch der klügste Luftabwehrkommandant sofort überfordert.

Willkommen zum Kräftemessen der Maschinen. „Über Sieg oder Niederlage auf dem Schlachtfeld entscheiden künftig autonome Systeme, vernetzt durch künstliche Intelligenz“, sagt Matthew Kroenig, Politikprofessor an der Washingtoner Georgetown University und einer der Vordenker in der Denkfabrik Atlantic Council. Dass die USA sich auf diesem Feld inzwischen mehr anstrengten, sei überfällig gewesen, nicht nur wegen der Ukraine, sondern schon aus allgemeinen weltpolitischen Gründen: Wer die Hände an dieser Stelle in den Schoß lege, müsse sich darauf einstellen, in Kürze von China dominiert zu werden.

Vor wenigen Tagen eröffnete Kroenig „Nexus 23″, einen zweitägigen Workshop mit Militärs sowie Politologinnen und Politologen in Washington. Thema unter anderem: „KI und die Lektionen vom Schlachtfeld Ukraine“.

„Die Ukraine ist zu einem Labor geworden“

Was dort bereits alles ausprobiert wird, verwundert nicht nur den Laien. Es ist sogar vielen Militärexpertinnen und -experten neu. „Die Ukraine ist zu einem Labor geworden“, schreibt „National Defense“, ein Fachmagazin der US-Rüstungsbranche. „Hier wird die nächste Form der Kriegsführung entwickelt.“

KI prägt das Kriegsgeschehen in der Ukraine nur zum Teil. Von „Mosaic Warfare“ sprechen daher die Experten. Rund um Bachmut etwa sieht alles eher nach Erstem Weltkrieg aus, mit Schützengräben und endlosen Artilleriegefechten.

Zugleich aber rotieren im Verborgenen hochmoderne autonome Systeme. KI hilft den Ukrainern bei der Steuerung von Logistik und Nachschub. Sie kann Anomalien in zivilen und militärischen Netzwerken früh erkennen und damit russische Cyberangriffe kontern. Und sie identifiziert per Gesichtserkennung russische Kriegsverbrecher.

Auch in die Spionage ist die künstliche Intelligenz tief eingedrungen. Die Firma Primer aus San Francisco etwa setzt Maßstäbe beim Entschlüsseln russischer Funksprüche: Ihr KI-System lässt erst das Knistern verschwinden, übersetzt dann alles und hebt drittens, das ist der Clou, das Inhaltlich Bedeutsame hervor. „Für die gleiche Arbeit wären Hunderte von Geheimdienstanalysten nötig gewesen“, staunte dieser Tage die „New York Times“.

Die für Russland aktuell gefährlichste Anwendung von KI durch die Ukraine liegt im sogenannten Targeting, der auf Feindaufklärung gestützten Zielbestimmung und Waffensteuerung. KI-Programme der amerikanischen Datenanalysefirma Palantir fegen zu diesem Zweck Daten aller Art zusammen: Satellitenbilder, Videos aus Spionageflugzeugen und Drohnen, flugs entschlüsselte Funksprüche des Feindes, aber auch offen zugängliche Fotos und Nachrichten in sozialen Netzwerken.

Einer von Kiews leisen Helfern: Alex Karp, CEO der US-Datenanalysefirma Palantir. © Quelle: AP

„Ein großer Teil des Targetings in der Ukraine läuft über uns“, verkündete Palantir-Chef Alex Karp bereits im Februar dieses Jahres in Palo Alto, Kalifornien. Der 55-Jährige hatte nie ein Problem damit, sich klar auf die Seite des Westens zu stellen. Zu seinen besten Kunden gehörten vom ersten Tag an die Geheimdienste der USA.

Sein oder Nichtsein? Die KI entscheidet

Putin selbst orakelte im Jahr 2017 bei einem Auftritt vor Studierenden in Russland: „Wer einen Durchbruch im Bereich künstliche Intelligenz erreicht, wird die Welt beherrschen.“ Inzwischen sieht es so aus, als ob die künftig herrschende Macht jedenfalls nicht Russland sein wird.

Im Ukraine-Krieg jedenfalls sieht man Kamerad KI auf der Seite Kiews. Ein erstes spektakuläres Beispiel war die Versenkung des russischen Lenkwaffenkreuzers „Moskwa“. Das stolze Flaggschiff von Putins Marine, das mehr als 500 Millionen Euro gekostet haben soll, fuhr am 14. April 2022 zum Grund des Schwarzen Meers, nach einer koordinierten Attacke mit Drohnen und autonomen Flugkörpern. Der genaue Hergang ist bis heute rätselhaft, zumal die „Moskwa“ mit einem sogenannten mehrschichtigen Abwehrsystem ausgestattet war.

Ohne das intelligente Zusammenwirken autonomer Systeme ist auch nicht erklärbar, wie die ukrainische Flugabwehr es schaffte, am 16. Mai 2023 gegen 3.30 Uhr sage und schreibe 18 aus verschiedenen Richtungen beinahe gleichzeitig heranfliegende Raketen diverser Typen unschädlich zu machen, darunter sechs laut Putin „unaufhaltsame“ russische Überschallraketen. Mit irgendeiner hastigen Last-minute-Flugabwehr wäre das nicht zu schaffen gewesen.

Putin hatte Kiew auf eine mörderische Probe gestellt: Sechs Überschallraketen vom Typ Kh-47M2 Kinschal ließ er aus der Luft abfeuern, von russischen MiG-Kampfflugzeugen. Neun Marschflugkörper vom Typ Kalibr starteten auf russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer. Drei Raketen vom Typ S-400 und Iskander-M erhoben sich von mobilen Abschussrampen an Land. Dies alles zusammengenommen schuf für Kiew ein mehr als bedrohliches Lagebild.

Die KI aber konterte kühl und verlässlich. Möglich wurde dies durch eine vorangegangene Echtzeitvernetzung diverser Systeme. Über Sein oder Nichtsein entscheidet heute, ob eine Armee im Umgang mit Komplexität Erfolg hat oder nicht.

Der amerikanische Rüstungskonzern Northrop Grumman empfiehlt für solche Zwecke sein „Integrated Air and Missile Defense Battle Command System“ (IBCS) . Es lebt davon, dass, wie die Firma betont, „Sensoren und Waffensysteme miteinander verbunden werden, die eigentlich gar nicht dafür entwickelt wurden, in einem größeren Netzwerk zusammen­zuwirken“.

Das Palantir-Programm „Meta Constellation“ gibt den ukrainischen Soldaten einen in früheren Kriegen nie dagewesenen Gesamtüberblick. Das transportable, batteriebetriebene „Skykit“ erlaubt KI-Anwendungen auch im Feld und unter Beschuss.

Gründer und Hauptanteilseigner von Palantir ist der deutschstämmige Investor Peter Thiel, ein bekennender Homosexueller. Mit Blick auf dieses Detail kursieren in der Softwarebranche spöttische Töne über den homophoben Putin: „Putin“, wird gehöhnt, „wird diesen Krieg verlieren, nicht gegen eine Armee, sondern gegen eine Softwarefirma, die einem Schwulen gehört.“