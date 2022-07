Kampf gegen die Waldbrände: Feuerwehrexperten kritisieren schlechte Voraussetzungen

Blick auf den Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz in Hrensko nahe der Grenze zu Sachsen. Der Brand breitete sich inzwischen auch auf deutscher Seite im Nationalpark Sächsische Schweiz aus.

Aktuell wüten in Sachsen und Brandenburg wieder heftige Waldbrände. Im Gespräch mit dem RND erklären Experten, was sich ändern muss, damit Brände effektiver bekämpft werden können. Oft gerät der Brandschutz auch mit dem Naturschutz in Konflikt.