Kampf gegen Kindesmissbrauch: Keine einfachen Lösungen

Ukraine leitet in 15.000 Fällen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ein

„Jeden Tag haben wir 200 bis 300 neue mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine“, teilte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa mit. Bereits jetzt habe man 80 Verdächtige in Gewahrsam, in 15.000 Fällen seien Ermittlungen eingeleitet worden. Aber auch die internationale Ermittlergruppe wächst: Estland, Lettland und die Slowakei schließen sich an.