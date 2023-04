Kämpfe um ukrainische Stadt Bachmut: Russische Soldaten offenbar ins Zentrum vorgedrungen

„Sind in einem Schockzustand“

Getöteter Taxifahrer in Berlin: Familie nimmt Abschied – Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter aus SH

Berliner Taxifahrer und Taxifahrerinnen erinnern mit Trauerflor an ihren Fahrzeugen an den getöteten Kollegen. Etliche sind auch zum Abschied in eine Berliner Moschee gekommen. Gegen den mutmaßlichen Täter, der in Schleswig-Holstein in U-Haft sitzt, wurde Haftbefehl erlassen.