„Kampfjet-Koalition“ für die Ukraine: Britischer Verteidigungsminister drückt auf die Bremse

Berlin. Vor dem Hintergrund einer möglichen Bildung einer „Kampfjet-Koalition“ für die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion geht Großbritannien auf die Bremse. „Wir werden keine Kampfjets liefern“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Mittwoch in Berlin. Bei dem Projekt gehe es nicht darum, Waffensysteme zu liefern, sondern eine Plattform bereitzustellen. „Es wird alles Zeit brauchen“, erklärte Wallace auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Es gebe keine „Zauberlösung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Großbritannien besitze keine der Kampfjets, die sich die Ukraine aber wünscht. Die Kampfflugzeuge vom Typ Typhoon und Eurofighter, die das Land in seinen Beständen habe, seien für die Ukraine auch nicht geeignet, so Wallace. Dennoch brauche Kiew mehr Fähigkeiten in diesem Bereich, gestand der britische Minister ein. Nun gehe es im Rahmen der Allianz zur Unterstützung des Landes um die Frage, wie man die Ukraine weiter befähigen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Großbritannien und die Niederlande wie von der Ukraine gewünscht eine internationale Kampfjet-Koalition für Kiew aufbauen wollen. Ein britischer Regierungssprecher sagte laut Nachrichtenagentur PA am Dienstagabend: „Der Premierminister (Rishi Sunak) und der niederländische Ministerpräsident (Mark) Rutte vereinbarten, eine internationale Koalition zu bilden, um die Ukraine mit Luftkampfressourcen auszustatten, von der Ausbildung bis zur Beschaffung von F16-Jets.“ Auch Frankreich könnte sich daran beteiligen.

Pistorius: Nur Dinge liefern, die der Ukraine sofort nützen

Pistorius wiegelte mit Blick auf eine deutsche Beteiligung in der Frage ab: Man müsse vor allem Systeme liefern, die der Ukraine sofort oder in kürzester Zeit dienen. „Es nützt der Ukraine und uns nicht, wenn wir Dinge liefern, die nach drei Monaten nicht mehr nutzbar sind“, so Pistorius. Deutschland werde sich weiter auf die Bereiche Panzer und Luftverteidigung konzentrieren, darin sei man „Experte“, so der SPD-Politiker.

Internationale Kampfjet-Koalition? Unterstützung für die Ukraine nimmt Gestalt an Die Ukraine ist bei ihren Bemühungen, moderne westliche Kampfjets für ihren Abwehrkampf gegen Russland zu bekommen, einen Schritt weiter. © Quelle: dpa

Dennoch sei Pistorius kein „Anhänger der Ausschließeritis“, sagte der Verteidigungsminister mit Blick auf die Teilnahme an einer „Kampfjet-Koalition“. Die Unterstützung der Ukraine hänge stets von den Umständen ab. „Im Augenblick sehen wir diese Situation nicht.“ Deutschland könne keine aktive Rolle in einer solchen Koalition einnehmen, da man „weder die Ausbildungskapazitäten noch Kompetenzen noch die Flugzeuge“ dafür habe. Zudem liege es an der US-Regierung, zu entscheiden, ob F16-Kampfjets an die Ukraine geliefert werden.

Die US-Regierung hat bisher kein Signal einer Beteiligung gesetzt und einer Lieferung von Kampfflugzeugen eine Absage erteilt. Die USA sind als Herstellerland aber in einer zentralen Rolle. Sie haben umfangreiche und überzählige Bestände an älteren Kampfflugzeugen - inklusive eines großen Flugzeug-Schrottplatzes auf der Luftwaffenbasis Davis-Monthan in Arizona, wo Militärmaschinen ausgeschlachtet werden. Auch wäre es wohl möglich, die Instandsetzung auf dem freien Markt einzukaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nato-Beitritt der Ukraine? Aktuell nicht möglich

Einer möglichen Mitgliedschaft der Ukraine im transatlantischen Militärbündnis Nato erteilte Wallace eine Absage. Aktuell sei das nicht möglich, da sich die Ukraine im Krieg befinde. Es sei jedoch wichtig, dass sie langfristig eine Widerstandsfähigkeit aufbaue. „Es geht um Abschreckung“, so der britische Verteidigungsminister. „Die größte Abschreckung für Russland ist, dass die Ukraine nach dem Krieg Mitglied wird, wo man es möchte“, so Wallace. Ob das die Nato sei, müssten jedoch die 31 Mitgliedsstaaten gemeinsam entscheiden. Großbritannien sei der Meinung, dass es dafür einen Fahrplan geben müsse. Darin sei er sich mit Pistorius einig gewesen. Neben einem Nato-Beitritt wird auch über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine diskutiert.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Neben der Ukraine beschäftigten die beiden Minister in ihrem Arbeitstreffen am Mittwoch auch Fragen künftiger Zusammenarbeit. Bereits bei der Evakuierung von Staatsbürgerinnen und -bürgern aus dem Sudan habe dies gut funktioniert, lobte Pistorius. Die Bundeswehr habe rund 15 britische Staatsangehörige aus dem afrikanischen Land ausgeflogen. Auch das gemeinsame Airpolicing im Baltikum sei eine „Erfolgsgeschichte“, so der Bundesverteidigungsminister. „Egal, wo man ist, stehen wir Seite an Seite“, versicherte Wallace.

mit dpa-Material