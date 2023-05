Tauziehen um Kampfjets für die Ukraine: Kanzler Scholz zeigt sich genervt

Hiroshima/Berlin. Noch nie haben Flugzeuge bei einem G7-Gipfel eine so große Rolle gespielt. Und das lag nicht an Emmanuel Macron, auch wenn der französische Präsident jenen Regierungsflieger zur Verfügung gestellt hatte, der den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom saudischen Dschidda nach Hiroshima brachte. Auslöser des plötzlichen Luftfahrtinteresses beim Gipfel war US-Präsident Joe Biden.

Der Amerikaner hatte den anderen Staats- und Regierungschefs am Freitag mitgeteilt, dass er eine Lieferung von F16-Kampfjets aus US-Produktion an die Ukraine billigen werde. In einem ersten Schritt werde man ukrainische Piloten an dem amerikanischen Waffensystem ausbilden und in einem zweiten entscheiden, welches Land wann wie viele Jets liefert.

Überraschende Wende in der Kampfjetfrage

Es war eine Wende, die für viele überraschend kam, auch für Berlin. Bis zuletzt hatte Biden die immer lauter werdenden Bitten der Ukraine um die Zulieferung westlicher Kampfjets stets abgelehnt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat aus seiner Skepsis hinsichtlich der von Kiew vorangetriebenen „Kampfjetkoalition“ lieferwilliger Staaten nie ein Hehl gemacht.

Deutschland wäre bei dem von der Ukraine präferierten F16-System ohnehin außen vor. Die Bundeswehr verfügt über keine Jets dieses Typs, anders als viele andere Nato-Staaten. Insgesamt sollen die Armeen des Verteidigungsbündnisses und alliierter Länder mehrere Tausend F16-Jets in ihren Hangars stehen haben. Da diese zunehmend durch modernere F35-Maschinen ausgetauscht werden, könnten die ausgemusterten Modelle an die Ukraine abgegeben werden.

Scholz könnte sich also entspannt zurücklehnen. Aber der Kanzler zeigt sich in Hiroshima genervt von der Diskussion – und redet die Ankündigung klein. Er rechne nicht mit einer baldigen Lieferung von Kampfjets an die Ukraine, sagt er am Sonntagmorgen. „Das, was mit der Ausbildung von Piloten verbunden ist, ist ja ein längerfristiges Projekt.“ Die USA hätten außerdem noch gar nicht endgültig entschieden, „was am Ende der Ausbildung dann stehen wird“.

Womöglich hängt die Zurückhaltung des Kanzlers damit zusammen, dass Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak zuletzt einer der lautesten Trommler für die Jet-Allianz war – und das, obwohl sein Land wie Deutschland gar keine F16 hat. England und Frankreich haben angekündigt, bei der Ausbildung ukrainischer Piloten helfen zu wollen, Frankreich sieht sich dazu allerdings nur in der Lage, wenn diese französisch sprechen. Deutschland hat bislang jedenfalls keine Bereitschaft gezeigt, bei der Ausbildung zu helfen. Man mache schon genug, heißt es in Regierungskreisen.

Tatsächlich hatte die Ampelkoalition erst anlässlich des Selenskyj-Besuchs in Berlin vor einer Woche ein neues Waffenpaket von 2,7 Milliarden Euro angekündigt. Seit dem vorigen Jahr werden regelmäßig ukrainische Soldaten an verschiedenen Waffen in Deutschland trainiert. Und noch im April hatte die Bundesregierung ihren Segen gegeben zur Lieferung von MiG29-Kampfflugzeugen aus Polen; die Maschinen stammen aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR.

Kein innenpolitischer Druck auf Scholz

Anders als bei der Debatte über Schützen- oder Kampfpanzer hat der Kanzler diesmal auch keinen nennenswerten innenpolitischen Druck. Zwar sagte der stellvertretende Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Henning Otte (CDU), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Ukraine müssen die Ausrüstungen zur Verfügung gestellt werden, die sie zur Verteidigung benötigen. Dazu gehört das robuste System F 16. Es ist gut, dass die USA Europa hier unterstützen.“ Otte sieht einen möglichen deutschen Beitrag in den besagten Trainingskapazitäten.

Der Vorsitzende des Europausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), sagte dem RND: „Die Ukraine braucht, um erfolgreich weitere Gebiete befreien zu können, anhaltend massive Unterstützung. Da können Kampfjets helfen. Es ist gut, dass jetzt verstärkt mit der Ausbildung begonnen wird.“ Er fuhr fort: „Man muss aber darauf achten, dass die Ukraine in anderen Bereichen weiter massive Unterstützung benötigt, unter anderem bei Artillerie, gepanzerten Fahrzeugen und Munition. Erst wenn Putin bereit ist, zu erkennen, dass er diesen Krieg auch langfristig nicht gewinnen kann, wird er bereit sein zu ernsthaften Friedensverhandlungen.“

Selenskyj ist derweil doppelt gefordert. Er stellt beim G7-Gipfel klar, dass die Stadt Bachmut nicht unter der Kontrolle Russlands stehe. Einige Stunden zuvor war eine Antwort Selenskyjs auf eine entsprechende Frage in englischer Sprache vielfach so interpretiert worden, dass die Stadt an die russischen Kräfte gefallen sei. Er hatte gesagt: „Heute ist Bachmut nur in unseren Herzen. An diesem Ort gibt es nichts mehr.“ Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte am Samstag mitgeteilt, Russland habe Bachmut eingenommen.

Der ukrainische Präsident lobt in Japan zugleich das Ja des US-Präsidenten zur Lieferung von Kampfjets. „Ich bin sehr glücklich“, sagte er dem ZDF. „Es ist ein großartiger Beschluss.“