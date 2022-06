Der Brandenburger AfD-Landtags­abgeordnete Dennis Hohloch will in den Bundes­vorstand seiner Partei. Er werde auf dem Parteitag in Riesa kommende Woche als Beisitzer antreten, sagte er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Ihm gehe es auch darum, die Rück­kehr eines anderen AfD-Mannes zu verhindern.

Berlin.Der Brandenburger AfD-Landtags­abgeordnete Dennis Hohloch (33) will für den Bundes­vorstand seiner Partei kandidieren. „Die AfD muss in ruhige Fahr­wasser kommen und für breitere Schichten wählbar werden, wenn sie zukünftig bei politischen Entscheidungen in diesem Land eine Rolle spielen will“, sagte er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Hierzu will ich einen Beitrag leisten und die Professionalisierung vorantreiben.“ Hohloch kündigte an, beim anstehenden Bundes­parteitag in Riesa (17. bis 19. Juni) als Beisitzer anzutreten.

Der amtierende AfD-Partei­chef Tino Chrupalla hat bei der Vorstellung seines Wahl­teams aus Brandenburg nur den früheren Bundestags­abgeordneten Roman Reusch nominiert.

Der Landes­vorstand um Birgit Bessin hat für den Parteitag einen Antrag eingereicht, das bestehende Auftritts­verbot für Ex-Landeschef Andreas Kalbitz aufzuheben. Die Mitgliedschaft von Kalbitz wurde 2020 annulliert. Hohloch befürchtet, dass weitere Vorstöße folgen werden, den Rechts­extremen wieder in die Partei aufzunehmen. Er kandidiere auch, um dies zu verhindern. „Zudem wird eine weitere entscheidende Frage für den nächsten Bundes­vorstand die Aufnahme von Andreas Kalbitz sein. Diese lehne ich klar ab“, sagte er dem RND.

Andreas Kalbitz (hier neben Björn Höcke) galt bis zur Annullierung seiner Mitgliedschaft als wichtigster rechts­extremer Strippen­zieher der AfD. © Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp

Der Landes­verband Brandenburg hat einen Antrag für den Parteitag eingereicht, das bestehende Auftritts­verbot für Kalbitz aufzuheben. „Ich bin Delegierter für den Bundes­parteitag und ich werde diesen Antrag selbst­verständlich ablehnen“, sagte Hohloch vor Kurzem.

Im August 2020 musste Hohloch wegen eines Milzrisses stationär behandelt worden, den er nach einem Faust­schlag von Kalbitz erlitt.

