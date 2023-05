Demokratie, Energie, Harmonie: Kanzler Scholz besucht Kenia

Nairobi. Noch am Donnerstagabend ist Bundeskanzler Olaf Scholz von Äthiopien nach Kenia weitergeflogen. Dort beginnt am Freitag sein zweitägiger Besuch, der vor allem eines verspricht: Harmonie. Noch in Äthiopien verfiel Scholz beim Vorausblicken nahezu ins Schwärmen: „Das Land hat eine lange demokratische Tradition.“ Die wirtschaftliche Entwicklung sei gut, und auch bei den erneuerbaren Energien sei Kenia ein Vorbild.

Gleich zu Beginn ist am Freitagvormittag ein Treffen mit Staatspräsident William Ruto angesetzt. Den hat Scholz gerade erst in Berlin zu Gast gehabt: Am Tag des 30-stündigen Koalitionsausschusses, bei dem über Autobahnbau gestritten wurde, war Ruto eine wohl nachgerade angenehme Unterbrechung für den Kanzler. Die Pressekonferenz plätscherte locker, während ein paar Räume weiter FDP, Grüne und SPD um Straßenkilometer rangen.

Scholz kritisiert Umgang mit Homosexualität

Die 60-jährige Unabhängigkeit Kenias hob Scholz damals hervor und auch die Tatsache, dass Deutschland die Republik 1963 als erstes Land anerkannt habe. Kenia sei „ein stabilisierender Faktor in einer unruhigen Region“. Und sehr deutlich verurteilte das Land außerdem den Angriff Russlands auf die Ukraine, von dem andere Länder des Kontinents sich weniger erschüttert zeigen.

Weniger leuchtend allerdings zeigt sich Kenia bei Menschenrechten: Homosexualität ist in dem Land verboten. Mit dieser Gesetzgebung sei man nicht einverstanden, machte Scholz deutlich. Am Nachmittag will sich Scholz in einem Café mit jungen Kenianerinnen und Kenianern austauschen. Zuvor besucht er die Humanitarian Peace Support School, eine Ausbildungsstätte für Humanitäre Friedensunterstützung, wo unter anderem das Entschärfen von Sprengkörpern gelehrt wird. Auch Gespräche mit Unternehmern sind geplant – für die ist Kenia nach eigenen Angaben ein besonders interessantes Ziel. Ein Wirtschaftsabkommen des Landes mit der EU steht an – eigentlich sollte es mit ganz Ostafrika geschlossen werden. Nun ist erstmal nur Kenia übriggeblieben.

Besuch im Geothermie-Kraftwerk geplant

Zwei Tage bleibt Scholz in Kenia. Am Samstag will der Kanzler das gut zwei Autostunden entfernte Geothermie-Kraftwerk Olkaria besichtigen, das größte in Afrika. Ganz offenkundig hält Scholz große Stücke auf diese Energiegewinnung. Erst vor etwa einer Woche weihte er ein Geothermie-Kraftwerk im mecklenburg-vorpommerischen Schwerin ein und verkündete begeistert, es handele sich um die „perfekte Ergänzung zur Windenergie“. Kenia bezieht 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Energien, unter anderem der Geothermie. So weit ist Deutschland absolut noch nicht.