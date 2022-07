Von Nachbarn entdeckte, teilweise geheime Unterlagen in der Restmülltonne der Wohnanlage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sorgten vor wenigen Tagen für bundesweite Schlagzeilen. Nun kommt via Twitter eine Hilfsofferte aus Potsdam, wo Scholz mit seiner Frau Britta Ernst lebt.

Babelsberg/Innenstadt. Das Oberlinhaus in Potsdam-Babelsberg bietet Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner Ehefrau Britta Ernst (beide SPD) Hilfe bei der Aktenvernichtung an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Via Twitter fragte das diakonische Werk am Sonnabend zunächst: „Probleme mit der Aktenvernichtung Bundeskanzler?“, um dann anzubieten: „Wir haben die Lösung ganz in Ihrer Nähe: Menschen mit Beeinträchtigungen übernehmen in unseren Oberlin-Werkstätten Ihre Aktenvernichtung – und Sie unterstützen gleichzeitig inklusive Arbeit.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Geheime Akten in der Restmülltonne

Wie berichtet, soll das am Alten Markt in Potsdam wohnende Paar nachlässig mit geheimen Unterlagen umgegangen sein. Der „Spiegel“ hatte vor gut einer Woche berichtet, dass Dokumente etwa zum G7-Gipfel in Elmau, die teilweise als „Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnet waren, von Nachbarn in einer Restmülltonne entdeckt worden waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Werkstätten des Oberlinhauses auf der Potsdamer Halbinsel Hermannswerder mit Arbeitsmöglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen bieten neben zahlreichen anderen Dienstleistungen auch die Vernichtung von Datenträgern an: „Wir arbeiten mit modernen Schredderanlagen“, heißt es auf der Internetseite der Werkstätten: „Das zerstückelte Material wird in Recyclinganlagen umweltgerecht entsorgt und wiederverwertet.“

Ach, der Karl! Im Gesundheitswesen brennt es an allen Ecken: vom Finanzloch der Krankenkassen bis zum fehlenden Corona-Plan für den Herbst. Gesundheitsminister Lauterbach hat diese Probleme alle durchdrungen. Nur fehlt ihm die Fähigkeit, sie mit praktischer Politik zu bekämpfen. In Berlin wird bereits geunkt, er könnte die Legislaturperiode nicht überstehen. Jetzt mit RND+ lesen

Werkstätten bieten Entsorgungs-Zertifikat

Die Übernahme der Akten wird auf der Internetsete als unkomplizierter Vorgang beschrieben: „Gern nehmen unsere Beschäftigten Ihr zu vernichtendes Material entgegen – ob einzelne Ordner oder große Kartons. Auf Wunsch holen wir es bei Ihnen oder an Ihrem Wunschort ab und verpacken es im Rahmen der Sofortbefüllung für Sie in unsere mitgebrachten Behälter.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Datenträgervernichtung gebe es ein „Zertifikat über die fachgerechte Entsorgung“, schreibt das Oberlinhaus: „Ihre Rechnung können Sie bar oder bequem per Rechnung bezahlen.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.