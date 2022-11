Kanzler Scholz: Merz und die Union in Sozialpolitik „abgehoben“ und „hochnäsig“

FDP fordert Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte

In Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wurde sie bereits aufgehoben: Nun will die FDP im Bundestag die Isolationspflicht bundesweit kippen. „Wir brauchen keine staatlich fixierte Isolationspflicht“, heißt es am Samstag von den Liberalen.