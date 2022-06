FDP fordert mehr Einsatz der Bundespolizei an Flughäfen

Mit Blick auf die vielen Flugausfälle in den vergangenen Wochen fordert der FDP-Politiker Christian Dürr einen stärkeren Einsatz der Bundespolizei. Gegenüber dem „Tagesspiegel“ appellierte er an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), mehr Bundespolizisten an den Flughäfen einzusetzen, um die Schlangen an den Sicherheitskontrollen zu verringern.