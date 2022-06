Kanzleramt erneut beschmiert – Fünf Festnahmen

Geld, Waffen, Ausrüstung: So helfen die G7-Staaten der Ukraine

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bestimmt den Gipfel der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien, der am Montag in Bayern beginnt. Einigen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen in der Idylle von Elmau auf weitere Hilfen für Kiew?