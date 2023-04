Bericht: Kanzleramt will bei Regierungsfliegern offenbar auf Raketenabwehr verzichten

„Er hasst mich“: der Ex-Präsident und sein Richter

Im New Yorker Kriminalgericht soll Donald Trump am Dienstag die Anklageschrift vorgelesen werden. Der Ex-Präsident pöbelt schon jetzt gegen den zuständigen Richter Juan Merchan und kündigt eine Pressekonferenz an. Doch der Sohn kolumbianischer Einwanderer bringt gute Voraussetzungen mit, das spektakuläre Verfahren ordentlich zu Ende zu bringen.