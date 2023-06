Wüst gegen Merz: Wie geht es weiter in der K-Debatte?

Eigentlich könnte es richtig gut für die CDU laufen. Die Ampel zerstreitet sich in zahlreichen Themen so heftig, dass die Mehrheit der Deutschen unzufrieden mit der Regierungsarbeit ist. Die Union steht auf Platz eins der Meinungsumfragen. Die CDU könnte die Zeit in der Opposition nutzen, um ein neues Programm zu schreiben, ohne Rücksicht auf die Regierung zu nehmen. Eigentlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

De facto findet die Partei jedoch keine überzeugende Antwort auf den Ärger der Bürgerinnen und Bürger mit der Bundesregierung. Statt der CDU wenden sich viele der enttäuschten Wähler der AfD zu: Die Rechtspopulisten stehen in den Umfragen bei um die 19 Prozent, während die CDU zwar auf Platz eins, allerdings wie festgetackert unter der 30‑Prozent-Marke liegt. Und der Grundsatzprogrammprozess wird aktuell von internen Querelen um die Richtung und die Kanzlerkandidatur überschattet.

Offenbar ist all das kein Grund, um nicht zu feiern. Auf dem Sommerfest der Fraktion am Dienstag­abend haben die Unionsabgeordneten bis tief in die Nacht Spaß gehabt. Auf Twitter teilte eine CDU‑Influencerin ein Video von der früheren Landwirtschaftsministerin Julia Klöck­ner und dem Berliner Kultursenator Joe Chialo, in dem beide ausgelassen tanzen. Um 2 Uhr soll die Tanzfläche noch voll gewesen sein, berichten Gäste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es rumort in der Partei

Doch die Partystimmung täuscht nicht darüber hinweg, wie sehr es aktuell in der Partei rumort. Hintergrund ist der Zank zwischen Parteichef Friedrich Merz und dem Minister­präsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Letzterer hatte vergangene Woche in der „FAZ“ einen Gastbeitrag geschrieben, in dem er die CDU klar in der Mitte verortete. Er erwähnte Friedrich Merz mit keinem Wort, stattdessen mehrmals die Altkanzlerin Angela Merkel. Im Interview mit der „Rheinischen Post“ legte Wüst kurz darauf nach und forderte die Einbindung der Landesverbände bei der Festlegung auf den Kanzlerkandidaten der Union.

Beides wertete das Umfeld von Merz als Angriff auf den Parteichef, der sich zwar bisher nicht öffentlich erklärt hat, aber in der Poleposition für die Kanzlerkandidatur steht. Auch Wüst wird nachgesagt, Ambitionen auf das Kanzleramt zu haben. Im Interview sagte er dazu, dass seine Aufgaben „aktuell“ in NRW lägen – und ließ sich damit jede Option offen.

Merz schien das nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und kritisierte die NRW‑Landes­regierung am Sonntagabend im ZDF: Die Unzufriedenheit mit Regierungen in den Ländern – auch in NRW – sei fast so groß wie mit der Regierung im Bund, betonte Merz. Dieser klare Angriff auf Wüst bringt dem Parteichef nun innerparteiliche Kritik ein. Christdemokraten sprechen von einer „unsouveränen und impulsiven Reaktion“.

Viele in der Partei reiben sich die Augen und fragen sich, was Merz und Wüst mit dieser Schlacht eigentlich bezwecken. Immerhin wollte die Union die K-Frage noch lange nicht diskutieren. Das Trauma um den offenen Streit zwischen der CDU und der CSU im Jahr 2021 sitzt tief. Merz betont selbst immer wieder, dass die Kanzlerkandidatur erst im Herbst 2024 entschieden werden soll. Und auch Wüst, sollte er Kanzlerkandidat werden wollen, habe ja kein Interesse an einer verfrühten Debatte, heißt es in der Partei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das Problem mit der „Zahnpastatube“

Lässt sich die Diskussion noch mal einfangen? Hinter vorgehaltener Hand äußern Christ­demokraten genau diese Hoffnung. Ein CDU‑Mann aus NRW glaubt jedoch, das sei so wie mit der „Zahnpastatube“. Die Zahnpasta lasse sich schnell rausquetschen, aber nicht leicht wieder ohne Weiteres reinbekommen. Komplizierter macht die Lage, dass im Hintergrund ein Richtungsstreit wabert. Dabei geht es um die Frage, wie die Partei über 30 Prozent klettern kann und die AfD kleinbekommt, die bei der Bundestagswahl 2025 gar einen eigenen Kanzler­kandidaten aufstellen will.

Es gibt das eine Lager, das auf einen härteren Umgang mit der Ampel pocht und auf mehr Populismus setzt. Diese Parteileute dringen auch darauf, Kulturkampfthemen wie das Gendern in den Mittelpunkt zu stellen. Jüngst hatte sich etwa CDU‑Präsidiums­mitglied Jens Spahn dafür starkgemacht. Das liberale Lager setzt dagegen auf eine konstruktive Oppositions­arbeit und sieht in der starken Zuspitzung einen Grund für das AfD-Hoch. Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas etwa forderte ihre Partei jüngst auf, auf Populismus zu verzichten. Auch Wüst steht auf dieser Seite.

Der Haussegen hängt schief: Während Hendrik Wüsts Rede auf dem kleinen CDU-Parteitag vergangene Woche sah Friedrich Merz nicht glücklich aus. Kurz zuvor veröffentlichte Wüst seinen Gastbeitrag. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Im Umfeld des Ministerpräsidenten heißt es beschwichtigend, Wüst habe mit dem Gast­beitrag eine Standortbestimmung vornehmen wollen. Es gehe gar nicht um die Kanzler­kandidatur. Das allerdings glauben in der Partei nur wenige. Daher stärken Konservative in der CDU auch öffentlich den Parteichef Merz. Er mache einen „hervorragenden Job als Fraktions- und Parteivorsitzender“, sagt der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß dem RND. „Ende 2021 hätte noch kaum jemand gedacht, dass die Union heute bereits wieder die unbestrittene Nummer eins in allen Umfragen sein würde. Wenn wir geschlossen und geeint auftreten, bin ich zuversichtlich, dass es für die CDU auch weiter nach oben gehen wird.“ Das Signal ist klar: Merz ist der Richtige für die Kanzlerkandidatur und nicht Hendrik Wüst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Merz und Wüst wieder geeint auftreten, wünschen sich auch die Wahlkämpfer in Hessen und Bayern. Dort ist die Panik groß, dass der Führungsstreit gar die parlamentarische Sommer­pause bestimmen und ihnen den Wahlkampf verhageln könnte. „Die Stimmung ist überschaubar“, heißt es in Hessen dazu. Merz und Wüst hätten „fast schon partei­schädigendes Verhalten“ an den Tag gelegt. Das ist offenbar nun auch bei Merz ange­kommen, der am Dienstag in Berlin über seine Beziehung zu Wüst versicherte: „Wir arbeiten kooperativ und störungsfrei zusammen.“

Noch am Mittwoch werden beide dies auf dem Sommerfest der NRW-Landesvertretung beweisen müssen. Friedrich Merz werde da sein, heißt es in der CDU, und man plane ein „Signal der Geschlossenheit“.