Die CSU kündigt eine Einigung auf die Kanzlerkandidatur der Union für das kommende Jahr an - ein Jahr vor der Bundestagswahl. Die Einsicht, dass sich das Kandidatendrama von 2021 nicht wiederholen sollte, scheint angekommen. Wenn das gelingt, ist die Wahl noch nicht gewonnen - aber ein Hindernis aus dem Weg geräumt, kommentiert Daniela Vates.

Kanzlerkandidat soll schon 2024 stehen: Die Union will ein erneutes Drama verhindern

Berlin. Eines ist sicher: Wenn die Union garantieren will, dass sie auch bei der nächsten Bundestagswahl erneut in der Opposition landet, muss sie ihr Kanzlerkandidatendrama von 2021 wiederholen. Wenn CSU und CDU aufeinander einprügeln, ist das nun mal keine Wahlempfehlung. Im Umkehrschluss gilt: CDU und CSU müssen sich einigen, wer für sie ins Kanzleramt einziehen soll.

Die SPD hat gezeigt, dass es nicht schadet, die Kanzlerkandidatur möglichst frühzeitig zu klären. Ungeklärte Personalfragen setzen eine Partei unnötig unter Spannung. Die logische Schlussfolgerung ist: Der Kandidat sollte 2024 feststehen, ein Jahr vor der Bundestagswahl. So kursiert das schon eine Weile in der Union. Wenn CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dies nun fordert, folgt das einmal mehr der Taktik seiner Partei, Erwartbares oder Verabredetes als erste auszusprechen und sich selbst damit als genialen Erfindergeist hinzustellen.

Es wird auf Friedrich Merz hinauslaufen

Es wird dann wohl auf Friedrich Merz hinauslaufen. Den Ehrgeiz, zumindest eine Kanzlerkandidatur in seiner Biografie zu vermerken, hat der CDU-Vorsitzende allemal. Und seine parteiinternen Kritiker zeigen wenig Lust, ihn herauszufordern. Sein potenziell aussichtsreichster CDU-interner Konkurrent, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, kann noch warten. Der als Linksausleger geltende Regierungschef Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, würde es schon in der CDU schwer haben. Eine Frau ist für die Kanzlerkandidatur weit und breit nicht in Sicht.

CSU-Chef Markus Söder gilt spätestens nach seinem rücksichtslosen Gebolze von 2021 als nicht mehr vermittelbar. Sofern er nach der bayerischen Landtagswahl noch Ministerpräsident und CSU-Chef sein sollte, wird er betonen, noch nie ein Interesse am Wechsel nach Berlin gehabt zu haben und Merz vorschlagen. So wie die CSU Bayern für sich beansprucht, wird sie also auch den Kanzlerkandidaten Merz erfinden.

Die Wahl ist mit so einer Einigkeit nicht gewonnen, aber ein Hindernis wäre aus dem Weg geräumt.