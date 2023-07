Gauland zweifelt an Plänen der AfD: „Kanzlerkandidatur ist nicht realistisch“

Bürgerschaftswahl in Bremen

Bovenschulte erneut zum Bremer Regierungschef gewählt

SPD-Politiker Andreas Bovenschulte bleibt weiterhin Präsident des Senats und Bürgermeister in Bremen. Das entschied die Bürgerschaft am Mittwoch. Der SPD-Politiker wird, wie in den vergangenen vier Jahren, einen rot-grün-roten Senat anführen.