﻿AfD-Politiker Brandner zeigt Gesundheitsminister Lauterbach an

Altenburg/Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner (AfD) hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angezeigt. Grund sollen Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz sein. „Lauterbach hat nicht nur in seinen Bundestagsreden, sondern auch in den sozialen Medien immer wieder werbende Äußerungen hinsichtlich des Medikaments Paxlovid getroffen“, sagte Brandner, der die Anzeige mit drei weiteren AfD-Bundestagsabgeordneten erstattete.

Das Heilmittelwerbegesetz ziehe sehr enge Grenzen für die Werbung für Arzneimittel. Auch ein Minister sei davon nicht ausgenommen, so Brandner. „Wir sehen darin einen Verstoß gegen Vorschriften des Heilmittelwerbegesetzes, der mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft beziehungsweise mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann.“

Bedingte Zulassung

Die EU-Kommission hatte am 28. Januar 2022 eine bedingte Zulassung für das orale antivirale Arzneimittel Paxlovid zur Behandlung von Covid-19 erteilt. Dieses Medikament habe Lauterbach in Talkshows, im Bundestag, vor allem aber auf Twitter angepriesen. So twitterte er beispielsweile am 25. August, dass Paxlovid in Deutschland viel zu selten eingesetzt werde. „Es könnte vielen das Leben retten.“

Lauterbachs Tweet vom 25. August. © Quelle: Twitter

In der Anzeige gegen den Minister werden diese oder ähnliche Aussagen als Werbung im Sinne des Heilmittelwerberechts bezeichnet. Eine solche Werbung für ein verschreibungspflichtiges Präparat außerhalb von Fachkreisen sei laut dem Heilmittelwerbegesetz jedoch untersagt, heißt es.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass das Bundesgesundheitsministerium eine Million Therapieeinheiten für Paxlovid bestellt habe. Zulassungsinhaber für das Medikament sei die Firma Pfizer Europa MA EEIG.

Lauterbach will Kollaps verhindern

In einer ersten Stellungnahme nach der Anzeige gegen ihn twitterte Lauterbach: „Herr Brandner will mich anzeigen, weil ich meine Arbeit mache und versuche, den Kollaps der Kliniken zu verhindern. Dem schaue ich gelassen entgegen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Brandner juristisch gegen Lauterbach vorgeht. Schon am 17. Januar 2020 stellte er einen Strafantrag wegen Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede gegen den damaligen SPD-Abgeordneten. Anlass dafür war, dass Lauterbach wenige Tage zuvor via Twitter behauptete, dass Brandner sich als ehemaliger Vorsitzender des Rechts- und Verbraucherausschusses weigere, das entsprechende Ausschussbüro zu räumen, es „besetzt“ halte.

Für diese Falschbehauptung habe sich Lauterbach persönlich bei ihm entschuldigt und seinen Tweet zurückgenommen, sagte Brandner. Der 56-Jährige hatte bei der Bundestagswahl 2021 das hiesige Direktmandat mit 29 Prozent der Erststimmen gewonnen.

