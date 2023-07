Lauterbachs Long-Covid-Programm: zu spät, zu wenig, zu ungefähr

Berlin. Die Lage der an Long Covid leidenden Menschen kann sehr kurz zusammengefasst werden: keine Therapie, keine Medikamente, keine Heilung. Die Situation erinnert an die 1980er-Jahre, als sich erstmals Aids verbreitete und hilflos zugeschaut werden musste, wie Tausende Menschen durch die damals noch unbekannte Krankheit qualvoll sterben mussten. Bei Long Covid – und den damit verwandten Beschwerden nach einer Corona-Impfung – muss inzwischen sogar von einer neuen Volkskrankheit gesprochen werden. Denn nach Schätzungen sind bis zu 2,5 Millionen Menschen betroffen. Zehntausende von ihnen sind ans Bett gefesselt.

Und was tut die Bundesregierung dagegen? Auch das lässt sich kurz zusammenfassen: zu spät, zu wenig, zu ungefähr. Obwohl es sich bei Long Covid nun wahrlich nicht um eine neue Erscheinung handelt, beginnt die Regierung erst jetzt, das Problem in einem größeren Maßstab zu sehen und anzugehen. Die 40 Millionen Euro, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach für die Entwicklung einer optimalen medizinischen Versorgung bereitstellen will, sind sinnvoll angelegtes Geld, aber lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein.

Vergleichsweise knappe Forschungsgelder

Wenn jetzt in die Versorgungsforschung eingestiegen wird, dauert es außerdem noch Jahre, bis das schwerfällige deutsche Gesundheitswesen die Ergebnisse in der Praxis umgesetzt hat. Im Vergleich zu den USA lächerlich gering sind darüber hinaus die Gelder, die in Deutschland für die Grundlagenforschung von Long Covid ausgegeben werden.

Keine Frage, die Haushaltslage ist angespannt. Doch das Leid der Betroffenen zu lindern hat – so kalt das klingt – auch eine ökonomische Bedeutung. Die dafür ausgegebenen Gelder sind Investitionen, um einen volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe durch lange Krankschreibungen zu verhindern oder wenigstens zu reduzieren. Das muss der Regierung klar werden.