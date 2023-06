Hitzeschutz dringend benötigt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will laut einem Medienbericht am Montag in einer Runde mit Experten seinen kürzlich angekündigten nationalen Hitzeschutzplan vorlegen. Dass in Deutschland mehr gegen die Folgen der immer häufiger werdenden Hitzewellen getan wird, ist dringend notwendig.

Warnungen vor den Auswirkungen extremer Hitze sorgen hierzulande zwar regelmäßig für Spott: „Früher hatten wir doch auch heiße Sommer – und Urlaub machen wir in Ländern, in denen es viel wärmer ist als in Deutschland.“ Dieser Spott, der häufig von denen kommt, die den Klimawandel insgesamt nicht ernst nehmen, verkennt jedoch die Probleme. Hitzewellen sind vor allem für alte Menschen und Vorerkrankte eine Gefahr.

Deutscher Wetterdienst: Extreme Wetterlagen werden zur Normalität Heftiger Regen, Hagel und Überschwemmungen in Kassel in Nordhessen am Donnerstag. Extreme Wetterbedingungen, wie sie die Welt immer wieder zu spüren bekommt. © Quelle: Reuters

Jedes Jahr gibt es in Deutschland mehrere Tausend Hitzetote – und diese Zahlen werden durch den Klimawandel in den kommenden Jahren weiter steigen. Bessere Schutzkonzepte vor allem für besonders Gefährdete sind deshalb keine alarmistische Spinnerei, sondern eine schiere Notwendigkeit. Vieles muss von Kommunen und Ländern geplant und beschlossen werden, bundeseinheitliche Empfehlungen, wie Lauterbach sie plant, können dabei aber zumindest helfen und die Dringlichkeit unterstreichen.

Der Klimawandel muss gestoppt werden. Doch die Wahrheit ist: Wir sind damit so spät dran, dass wir uns gleichzeitig auch für die schon heute nicht mehr aufhaltbaren Folgen der Erderhitzung wappnen müssen. Ein besserer Schutz vor Hitze ist nur ein Teil davon. Die Vorbereitung auf Hochwasser und Extremwetterereignisse ein anderer.

Die Bekämpfung der Symptome des Klimawandels darf aber nie alleine dastehen. Denn wenn es bei der Bekämpfung seiner Ursachen nicht bald schneller vorangeht, werden diese Symptome schon bald so schlimm, dass sie nur noch schwer abgemildert werden können.