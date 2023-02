Lauterbachs Reform der Patientenberatung laut Gutachten verfassungswidrig

Pandemiefolgen: Regierung will mit Maßnahmenpaket psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen helfen

73 Prozent der Kinder und Jugendliche sind noch immer durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie psychisch belastet. Mit Mental-Health-Coaches an gut 100 Schulen in Deutschland will die Bundes­regierung sie nun unterstützen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält das für unzureichend.