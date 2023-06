Corona-Gelder für Klimaschutz: Karlsruhe verhandelt über Haushaltsänderung

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht nimmt den Haushalt des Pandemiejahres 2021 unter die Lupe. Die CDU-Fraktion hatte dagegen geklagt, dass Gelder zur Bekämpfung der Corona-Krise nachträglich für Klimaschutz eingesetzt werden - das umgehe die Schuldenbremse. Die Bundesregierung verteidigt die Änderung. „Wir haben ein heftiges Programm vor uns“, sagte die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, am Mittwoch zu Beginn der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe.

Deutschlands höchstes Gericht prüft den Fall

Wegen der Notfallsituation während der Corona-Pandemie stockte der Bund den Haushalt in Form einer Kreditermächtigung um 60 Milliarden Euro auf. Am Ende wurde das Geld jedoch nicht gebraucht. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will das Geld daher für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds nutzen. Sie hatte es mit Zustimmung des Bundestages 2022 rückwirkend umgeschichtet.

Ob das verfassungskonform ist, prüft nun Deutschlands höchstes Gericht. König zufolge geht es um mehrere Fragen, unter anderem den Zusammenhang zwischen Notsituation und zusätzlichem Geld sowie dem Gebot, Änderungen im Haushalt vor Ablauf des jeweiligen Jahres zu beschließen. Eine Entscheidung wird erst später erwartet.

