﻿Katja Kipping: „Eine linke Partei auf der Höhe der Zeit hat eine Zukunft“

Katja Kipping saß 17 Jahre im Bundestag und stand neun Jahre an der Spitze der Linkspartei. Dann wollte sie gestalten und wurde Sozialsenatorin in Berlin – und die unverschuldet tragische Figur der Berliner Wiederholungswahl. Nun ist sie traurig, aber nicht verbittert – und kampfeslustiger denn je.

Berlin. Noch stehen keine Umzugskisten im Senatorinnenbüro von Katja Kipping in Berlin-Kreuzberg. Noch steht auch kein neuer Senat in Berlin. CDU und SPD verhandeln über eine schwarz-rote Koalition, die noch amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wird zur Juniorpartnerin. Grüne und Linke müssen in die Opposition – wenn im April die SPD-Basis einem Koalitionsvertrag zustimmt. Kipping, erst im Dezember 2021 ins Amt der Sozialsenatorin gekommen, konnte bei der Wiederholungswahl nicht antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter Kippings Schreibtisch hängt ein großes, abstraktes Gemälde, mitten im Raum steht ein voll beschriebener Flipchart-Aufsteller mit den aktuellen Projekten. Die 44-Jährige trinkt einen Schluck Kaffee aus einem Becher mit dem Aufdruck „100. ASMK Berlin 2023“. Die Abkürzung bedeutet Arbeits- und Sozialministerkonferenz. Berlin hat den Vorsitz, das Treffen aller Landesministerinnen und -minister ist für Oktober geplant. Kipping schaut auf die Tasse: „Wir bereiten das jetzt noch weiter vor“, sagt sie leise, „und dann wird wahrscheinlich jemand anders übernehmen.“

Frau Kipping, packen Sie bereits oder hoffen Sie darauf, dass die SPD-Basis eine schwarz-rote Koalition noch ablehnt?

Kipping: Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich gehe eher davon aus, dass ich Ende April hier Kisten packen werde, aber ich betrachte mit Sympathie den Einsatz in Teilen der SPD dafür, die bestehenden sozialökologischen Mehrheiten doch noch zu nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Sie persönlich enttäuscht von Franziska Giffey, die lieber als Juniorpartnerin in eine Koalition mit der CDU geht, als mit Ihnen und den Grünen weiterzumachen?

Ich gehe damit professionell um. Mein Hauptgefühl ist wirklich nur Traurigkeit, keine Bitterkeit – das ist ein entscheidender Unterschied. Es ist schade, dass die Zusammenarbeit im besten Team, das ich bisher erlebt habe, endet. Und das geht einher mit mehr Kampfeslust. Wir werden uns in den nächsten Jahren neu aufstellen und bei der regulären Abgeordneten­hauswahl 2026 unsere Chance nutzen.

Die Chance, wie Sie sagen, wäre die Neuauflage eines Linksbündnisses mit SPD und Grünen. Aber viele bei den Berliner Linken sagen jetzt: Durch Giffeys Manöver ist mehr kaputtgegangen als eine rechnerische Mehrheit. Sie sehen jetzt jede Zusammenarbeit mit der SPD skeptisch.

Natürlich gibt es jetzt Verletzungen. Aber ganz ehrlich, wir werden als Politikerinnen und Politiker gut bezahlt und das heißt auch, dass man sich da nicht in seinen persönlichen Gefühlslagen suhlen sollte. Sondern dass am Ende eine Frage entscheidend ist: Was ist das Beste für diese Stadt? Also noch mal freundliche Grüße an die SPD-Mitgliedschaft, die nicht nur Ja oder Nein zu Schwarz-Rot sagen kann, sondern auch immer noch Ja zu einer progressiven Mehrheit.

Und wenn CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner Regierender Bürgermeister wird?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann bereiten wir uns auf 2026 vor. Die Linke ist die natürliche Gegenspielerin, denn wir hätten niemals mit Kai Wegner koaliert. Was es jetzt braucht, ist ein großes Stadtgespräch, wie fortschrittliche Stadtpolitik aussehen kann. Die Berliner Linke hat eine gute Ausgangs­basis, wir sind stark mit den Bewegungen vernetzt. Wir können nun Druck aufbauen und zugleich Ziele abstecken. Wir wollen alles tun, damit es 2026 eine sozial-ökologische Mehrheit im Roten Rathaus gibt.

Was erwarten Sie von Schwarz-Rot?

Die Rede des CDU-Alterspräsidenten im Abgeordnetenhaus begann mit viel Kulturkampf­rhetorik, das klang nach Abschied an Berlins Weltoffenheit. Ansonsten werden gerade die Botschaften bei den schwarz-roten Koalitionsgesprächen vor allem mit Blick auf den SPD-Mitgliederentscheid gesetzt. Was danach wirklich umgesetzt wird, wenn Kai Wegner einmal gewählt ist, ist höchst zweifelhaft. Franziska Giffey ist aus Angst vor der Springerpresse eingeknickt, die ihr vorwarf, an ihrem Stuhl zu kleben. Das ist das tragische Moment dieser Sondierungen. Wir hatten nach wie vor eine parlamentarische Mehrheit für Rot-Grün-Rot, die die SPD verschenkt hat. Franziska Giffeys Rechnung wird auch nicht aufgehen: dass man ihr dankbar ist, dass sie sich in Bescheidenheit übt und in die zweite Reihe rückt.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Apropos Tragik: Sie sind 2021 aus dem Bundestag ausgeschieden, um fünf Jahre gestalten zu können. Nach dieser Wiederholungswahl haben Sie weder Amt noch Mandat.

Es wurden dann 15, 16 Monate, die ich hatte, um Dinge voranzubringen. Ich bereue das überhaupt nicht. Es war und ist eine ganz großartige Erfahrung. Natürlich hätte ich noch einiges in Angriff nehmen wollen. Einen Gesetzentwurf für die Ausbildungsplatzumlage zum Beispiel. Ich hätte zu gerne noch ein Modellprojekt für die Viertagewoche begonnen. Und zwar sowohl, um Unternehmen, die sich dafür entscheiden, zu ermutigen als auch, um in der Verwaltung neue Arbeitszeitmodelle auszuprobieren. Um die Generation Z für Arbeit in der Verwaltung zu begeistern, brauchen wir mehr New Work. Das ist jetzt erst mal – ich würde nicht sagen abgebrochen. Aber das ist jetzt unterbrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie haben die ganze Zeit im Krisenmodus agiert. Für fast 400.000 Geflüchtete aus der Ukraine war Berlin die erste Anlaufstelle. Dann kamen die Inflation und die Energiepreiskrise. War jemals Zeit zum Durchatmen?

Kaum, aber wir haben unglaublich viel erreicht – im Zusammenspiel mit der großartigen Berliner Zivilgesellschaft. Wir haben die Geflüchteten nicht nur untergebracht, sondern auch dafür gesorgt, dass sie hier möglichst gut ankommen, und zum Beispiel eine Hotline für Beratung zur Berufsanerkennung eingerichtet. Wir haben den Härtefallfonds für Betroffene von Energiesperren aufgelegt. Wir haben in der Energiekrise mit Mitteln aus dem Nachtrags­haushalt das Netzwerk der Wärme ins Leben gerufen, das hätte ich gerne noch verstetigt. Wir konnten möglichst unkompliziert und unbürokratisch neue Initiativen anstoßen. Jetzt im Frühling geht es mehr um Begegnungsangebote, also um die Wärme, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen. Wir haben das berlinweite Sozialticket auf 9 Euro gesenkt. Und wir haben den kostenlosen Badespaß für Berlinerinnen und Berliner mit geringem Einkommen Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und samstags ganztägig eingeführt.

Sarah Wagenknecht: Entscheidung über Parteigründung bis Jahresende Einer weiteren Kandidatur für die Linke hatte die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht eine Absage erteilt. © Quelle: dpa

Kipping saß seit 2005 im Bundestag, beim Einzug war die Dresdnerin 27 Jahre alt. 2022 schied sie aus dem Parlament aus, um Senatorin zu werden. Neun aufreibende Jahre, von 2012 bis 2021, stand sie der Linkspartei vor. Sie wurde von den Medien zur Hauptgegenspielerin von Sahra Wagenknecht gemacht – Katja gegen Sahra. Diese Rolle möchte sie auf keinen Fall zurück. Ihre Position ist dennoch deutlich.

Ihre Partei ist in der schwersten Krise seit Gründung. Sahra Wagenknecht provoziert fast täglich mit neuen Meldungen über eine mögliche Konkurrenzpartei. Wie soll die Linke damit umgehen?

Ich beneide die beiden Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali nicht. Sie müssen nun politisch eine Lösung dafür finden, dass ein Fraktionsmitglied bereits mit großer PR und Öffentlichkeit die Scheidungspapiere eingereicht hat und öffentlich damit spekuliert, bei der Gütertrennung möglichst viel mitzunehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unsere Programmaussage zur Nato ist von der Zeit überholt.

Welche Chance hat die Linkspartei noch?

Eine linke Partei auf der Höhe der Zeit hat eine Zukunft. Hilfreich dafür wären einige programmatische Entscheidungen. Unsere Programmaussage zur Nato ist von der Zeit überholt. Wir müssen jetzt keine Nato-Fans werden, aber das bisher Formulierte müssen wir aktualisieren. Auf der Grundlage dieser Aktualisierung kann sich die Linke dann auch sehr klar und glaubwürdig als eine Kraft gegen Aufrüstung und Militarisierung positionieren. Es muss aber dabei klar sein, dass der Ruf nach Verhandlungen nicht unter der Hand eine Komplizenschaft mit Putin ist. Hier darf es keine Zweideutigkeiten geben. Linke sind an der Seite der Angegriffen, und das ist in dem Fall die Ukraine.

Die Zeiten rufen zudem geradezu nach einem Akteur, der die Frage von sozialem und ökologischem Fortschritt versöhnt. Es fehlt die politische Kraft, die Klimaschutz und die soziale Frage zusammenbringt. Es wird nur ein Schuh draus, wenn es zusammengebracht wird. Aller soziale Fortschritt kann im Zuge der Extremwetterlagen und der Klimaerwärmung weggespült werden, und aller ökologischer Fortschritt muss sozial sein, sonst spielt er dem antiökologischen Rückschritt in die Hände. Diese Versöhnung wäre eigentlich die historische Mission der Linken.

Der Ökosozialismus kommt mit der Viertagewoche?

Eine Kombination aus dem garantierten Schutz vor Armut, höheren Löhnen plus eine Vier­tagewoche ist machbar. Das gibt der Stand der Produktivkraftentwicklung her. Und es ist außerdem noch ökologischer, wenn man nur vier Tage die Woche zur Arbeit fahren muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt hätten Sie ja Zeit, ein programmatisches Buch zu schreiben und die Linkspartei aus der Krise zu bringen.

Zunächst würde ich erst mal wieder mehr lesen. Ich freue mich auf die nächsten Landesparteitage der Berliner Linken. Da werde ich zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert als Basismitglied auftreten.

Kippings Heimat ist Dresden, inzwischen wohnt die Familie in Berlin. Da will sie auch bleiben. Nicht wenige in der Partei rechnen damit, dass sie 2026 bei der regulären Abgeordneten­haus­wahl als Spitzenkandidatin antreten möchte. Einige streuen auch das Gerücht, Kipping wolle bereits jetzt als neue Landesvorsitzende kandidieren. „Mit Gerüchten ist das immer so eine Sache“, sagt sie dazu nur.

Was haben Sie denn mit Ihrer neu gewonnenen Zeit vor?

Wir haben hier in den vergangenen 15 Monaten einiges an Krisen gemanagt und an positiven Projekten angestoßen. Aber ich habe immer, auch früher, darauf geachtet, ein Privatleben zu haben. Das tut auch den politischen Entscheidungen gut, wenn man noch eine andere Quelle, ein anderes Leben hat. Ich freue mich jetzt auf die neue Situation und bin neugierig auf das, was kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Montagmorgen, Jugendberufsagentur Berlin-Mitte in der Lehrter Straße. Ein Rollstuhlfahrer und seine Begleiter von einer Firma für „teilhabeorientiertes Qualitätsmanagement“ prüfen, wie barrierefrei das Amt ist. Kipping, graue Stiefel, blauer Mantel, steht im Foyer und spricht über Fachkräftemangel und Diversität. Später hört sie geduldig zu, als die Prüfer große Schrift und einfache Sprache auf den Hinweisschildern einfordern. Sie wirkt wie jemand, die gerade voll in ihrer Senatorinnenrolle angekommen ist.

Sie freuen sich schon, Kisten packen zu müssen?

Nein, noch ist alles in der Schwebe. Es ist ein unglaubliches Privileg, fast anderthalb Jahre mit absoluten Profis zusammenzuarbeiten, die alle Herzblut einbringen, aber eben auch alle Themen lösungsorientiert angehen und Verantwortung übernehmen. Die sehr effizient sind und dabei immer noch lachen. Weil wir so gerne weiter zusammenarbeiten würden, haben wir neulich schon beim Brainstorming gesagt, wir gründen einfach eine „Agentur für scheinbar unlösbare Fälle“, und arbeiten dann so als „Team Mission possible“ weiter zusammen. Natürlich ist die Aussicht auf mal wieder Ausschlafen auch reizvoll. Aber ich gebe zu: In mir gibt es einen starken Antrieb, meine Fähigkeiten produktiv im Austausch mit anderen einzusetzen.