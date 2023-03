Kehrtwende beim Klimaschutz: Warum Biden jetzt doch nach Öl in der Arktis bohren lässt

Trotz des vehementen Protests von Umweltschützern steht die Genehmigung des umstrittenen Willow-Projekts in der unberührten Eislandschaft Alaskas offenbar unmittelbar bevor. Mit 600 Millionen Barrel wäre es das größte Fördervorhaben in den USA. Zum Ausgleich will der Präsident den Arktischen Ozean schützen.

Washington. Im Wahlkampf vor drei Jahren hatte sich Joe Biden als Bezwinger des fossilen Zeitalters präsentiert. Entschlossen verkündete er: „Keine weiteren Öl-Bohrungen auf öffentlichem Land. Punkt.“ Doch nun will der amerikanische Präsident den Weg für eines der größten Fördervorhaben der USA an der von Eis und Schnee bedeckten Nordküste Alaskas freimachen. Durch das Willow-Projekt sollen dort in den nächsten 30 Jahren rund 600 Millionen Barrel Öl aus der Erde gepumpt werden.

Umweltschützer schlagen Alarm. „Das ist eine Bedrohung für einige von Alaskas letzten ungestörten Wildnisgebieten (...) sowie für die öffentliche Gesundheit der nahegelegenen Gemeinden, und es wird schwieriger, die Klimaziele zu erreichen“, warnt die amerikanische Naturschutzorganisation Sierra Club. Doch die Entscheidung in der Biden-Regierung über das Acht-Milliarden-Dollar-Projekt ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten gefallen: Der Ölkonzern ConocoPhillips soll seine während der Trump-Zeit erworbene Lizenz in abgespeckter Form nutzen und an drei (statt fünf) Standorten der North Slope bohren dürfen.

Eine „Firewall“ für andere Teile der Arktis

Offenbar um dem absehbaren Protest vor allem der jüngeren Demokraten-Wähler etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, will Biden gleichzeitig weitreichende Beschränkungen für künftige Öl- und Gas-Förderprojekte in und vor Alaska verkünden. Der Arktische Ozean und fünf Millionen Hektar Land sollen für Bohrungen komplett gesperrt werden. Im Weißen Haus spricht man von einer „Firewall“ gegen die Erschließung weiterer fossiler Quellen in der unberührten Gegend. Umweltschützer lehnen das Versprechen hingegen als „Retusche“ ab. Ohnehin war das Interesse der Industrie an neuen Bohr-Projekten zuletzt gering.

Protest vor dem Weißen Haus: Umweltschützer halten das Willow-Projekt für eine Klima-Bombe. © Quelle: picture alliance / NurPhoto

Bidens heikle Kehrtwende resultiert nicht nur aus dem massiven Druck der Fossile-Energien-Lobby, einflussreicher Politiker aus Alaska und der Gewerkschaften, die sich von der Öl-Förderung die Schaffung von 2500 Jobs und eine wirtschaftliche Entwicklung der abgehängten Region versprechen. Sie spiegelt auch den neuen Energie-Pragmatismus Washingtons wider angesichts des Ukraine-Krieges wider, der die Benzinpreise in den USA zeitweise drastisch steigen ließ.

Angst vor einer Niederlage vor Gericht

Der Präsident steht unter massivem Druck der Republikaner, die heimischen Quellen für fossile Energieträger zu nutzen. Zudem herrschen in der Regierung nach Medienberichten ernste Zweifel, ob man ConocoPhillips die Nutzung ihrer Lizenz tatsächlich verweigern kann. Vor Gericht könnte der Administration eine peinliche Niederlage drohen.

Auf der anderen Seite stellen die Erschließung des unberührten Gebiets tausend Kilometer entfernt von der Hauptstadt Anchorage, die Bohrungen und die Förderung des Erdöls einen gewaltigen Eingriff in die Natur dar. Das Auftauen der gefrorenen Tundra um die Bohrstellen würde den Klimawandel in Alaska, wo die Temperaturen in der Vergangenheit ohnehin doppelt so schnell gestiegen sind wie im Rest der USA, möglicherweise weiter beschleunigen. Durch die Verbrennung des geförderten Öls würden nach Berechnungen von Experten pro Jahr rund neun Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen. Das entspricht dem Ausstoß von zwei Millionen zusätzlichen Autos.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass das Willow-Projekt weitergeführt wird“, twitterte deshalb der linke Demokraten-Senator Ed Markey: „Wir müssen eine Zukunft mit sauberen Energien aufbauen und nicht zu einer dunklen, fossilen Vergangenheit zurückkehren.“ Den zweiten Teil könnte auch die Biden-Regierung unterschreiben, deren Vertreter auf die neuen, weitreichenden Restriktionen für künftige Öl-Förderprojekte und die Einschränkung der ursprünglichen Pläne von ConocoPhillips verweisen.

Die Kritiker dürfte das kaum überzeugen. Zwei Dutzende (überwiegend linke) Mitglieder des Kongresses haben einen Brandbrief an Biden geschrieben: „Keine Version des Willow-Projektes lässt sich mit Ihrem Versprechen vereinbaren, die Klima-Krise zu bekämpfen“, heißt es darin. Offiziell schweigt das Weiße Haus noch. Doch nach der „New York Times“ berichtete am Montag auch die „Washington Post“: Der Präsident hat zugunsten der Ölförderung in Alaska entschieden.