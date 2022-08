30 Jahre Rostock-Lichtenhagen: Die falschen Schlüsse, die wir zogen

Steven Geyer

Vor 30 Jahren schlug im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen die Wut auf die Zustände in einem überfüllten Flüchtlingsheim in Hass und Gewalt um. Allzu schnell dachte man im Westen, dahinter stecke ein Ost-Problem. Doch das stimmt weder für die Gewalt, noch für das Gedankengut, die sie befeuerte. Pünktlich zum Jahrestag tauchen Thilo Sarrazin und Björn Höcke auf und zeigen: Das Problem ist so gesamtdeutsch wie aktuell, kommentiert RND-Korrespondent Steven Geyer.