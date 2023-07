﻿Keine Sternchen oder Doppelpunkte: Sachsen verbietet das Gendern an Schulen

Erlass des Kultusministeriums

Welche Schreibweise soll in den sächsischen Schulen gelten? Das Kultusministerium hat jetzt angewiesen: Es wird nicht gegendert.

Das sächsische Kultusministerium verbannt das Gendern: Weder an den Schulen noch in der Kommunikation der Bildungsbehörden darf die geschlechtsneutrale Sprache verwendet werden. Per amtlichem Erlass müssen sich auch Vertragspartner daran halten.

