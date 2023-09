„Erst einmal viel Porzellan zerschlagen“: Was hinter dem polnischen Waffenstopp für die Ukraine steckt

Berlin. Die Ankündigung von Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, keine Waffen mehr an die Ukraine liefern zu wollen, ist nach Ansicht deutscher Experten klar als Wahlkampftaktik zu bewerten. „In Polen ist Wahlkampf und die polnisch-ukrainischen Beziehungen sind Bestandteil dieses Wahlkampfes geworden“, sagte Prof. Peter Oliver Loew, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Am 15. Oktober finden in Polen Parlamentswahlen statt und laut Meinungsumfrage vom 20. September würden derzeit rund 39 Prozent ihre Stimme dem rechtskonservativem Wahlbündnis „Vereinigte Rechte“ (Zjednoczona Prawica - ZP) geben, das von der gegenwärtigen polnischen Regierungspartei PiS dominiert wird. Obwohl die Regierungspartei damit klar vor dem oppositionelle Wahlbündnis „Koalition der Bürger“ (30 Prozent) liegt, „versucht die PiS der rechtsradikalen Partei Konföderation, die bei 9 Prozent liegt, Stimmen abzunehmen“, schätzte Loew ein.

Polens Ministerpräsident Morawiecki: „Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine“

Ministerpräsident Morawiecki hatte dem Fernsehsender Polsat News gesagt, Polen wolle die von Russland angegriffene Ukraine nicht länger mit Waffen aus den eigenen Beständen beliefern. „Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns jetzt selbst mit den modernsten Waffen ausstatten werden“, sagte der Premier wörtlich.

In ihrem Eifer, der Bevölkerung zu suggerieren, dass die PiS allein die Sicherheit Polens gewährleisten könne, würden manche Politiker unüberlegte Aussagen tätigen, die falsch verstanden werden können, sagte Polen-Experte Loew. Morawiecki habe wohl sagen wollen, dass Polen in großem Umfang schon gegeben habe, was möglich war. Und jetzt müsse man dafür sorgen, dass die polnische Armee neues Material bekommt. „Aber die militärische Unterstützung durch Logistik und Munition wird weitergehen, davon bin ich fest überzeugt“, sagte Loew.

Alles andere widerspräche komplett der bisherigen Politik Polens, das zu den größten Unterstützern der Ukraine gehört. „Das war eine sehr unglückliche Äußerung“, sagte Loew, die auch in der Ukraine sofort von interessierten Kreisen aufgegriffen worden ist, denen die Art und Weise nicht gefalle, wie Polen Politik mache. Es sei zu beobachten, dass die Ukraine stärkeren Kontakt zu den westlichen Demokratien, auch zu Deutschland, suche und das wiederum werden in Polen argwöhnisch betrachtet.

Zuletzt hatte es in der vergangenen Woche neue Spannungen zwischen Polen und der Ukraine gegeben, wegen des Verbots, ukrainisches Getreide in Polen zu verkaufen. Die EU-Kommission hatte am Freitag beschlossen, Handelseinschränkungen für ukrainisches Getreide zu beenden. Das EU-Mitglied Polen reagierte mit einem einseitigen Verbot des Verkaufs von ukrainischem Getreide auf dem eigenen Markt. Daraufhin kündigte die Ukraine an, möglicherweise vor der Welthandelsorganisation (WTO) dagegen zu klagen.

Morawiecki, der innenpolitisch wegen Bauernprotesten gegen eine „Billig-Getreide-Schwemme“ aus der Ukraine unter Druck steht, unterstrich, dass sein Land die eigenen wirtschaftlichen Interessen verteidigen werde, dass der Getreidestreit aber nicht die Sicherheit der Ukraine in Frage stelle. Für die Ukraine bestimmte Waffenlieferungen durch Polen werde es weiterhin geben. „Wir werden die Sicherheit der Ukraine nicht riskieren“, versicherte er.

Polen hat bisher große Mengen älterer eigener Waffen an die Ukraine geliefert und seine eigenen Bestände mit neuer Ausrüstung modernisiert, die es von Südkorea und anderen Ländern gekauft hat. Loew zeigte sich überzeugt, dass das, was sich jetzt verbal „hochgeschaukelt“ hat, nach der Wahl wieder abklingen wird. Allerdings sei es durchaus möglich, dass durch derartige „unbedachte Äußerungen“ auch Misstrauen entsteht, das nachwirken könne.

Auch für Kai-Olaf Lang, Polen-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, spielt der Wahlkampf hier eine „essenzielle Rolle“. „Die PiS will sich als ‚echter Vertreter nationaler Interessen‘ zeigen und kann es sich nicht erlauben als weich dazustehen“, sagte Lang dem RND.

Mit seinen Äußerungen habe Morawiecki in gewisser Weise auch eine Zustandsbeschreibung abgeliefert: Polen war bislang einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine in der EU und habe beispielsweise allein geschätzt 340 bis 360 Kampfpanzer geliefert. Das seien etwa 40 Prozent der polnischen Kampfpanzerflotte gewesen.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass Polen seiner Funktion als Drehscheibe internationaler Waffenlieferungen weiter gerecht werden wird, so bleibe durch die Äußerungen Morawieckis doch eine Verunsicherung bei den westlichen Partnern und auch bei der Ukraine zurück, sagte Lang.

Die Nato- und EU-Staaten, die bislang ohnehin zögerlich gewesen seien, könnten nun von Polen und anderen Ländern aus Ostmittel- oder Südosteuropa nur noch schwer zu schnellerem Handeln gedrängt werden. Innerpolnisch befeuere der Premier damit möglicherweise unfreiwillig eine in Polen vorhandene Stimmung, dass die Ukraine undankbar sei und nicht genug bekommen könne.

Insgesamt hätten sich die bilateralen Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine verschlechtert, wozu nicht zuletzt auch der Streit um die Getreideimporte beigetragen habe. „Und Russland wird versuchen, das propagandistisch auszuschlachten“, betonte der Politikwissenschaftler, der auch davon ausgeht, dass sich der Ton nach dem Wahlkampf wieder normalisieren wird.

„Aber erst einmal ist viel Porzellan zerschlagen. Eine Rückkehr zum Enthusiasmus einer polnisch-ukrainischen Schicksalsgemeinschaft, wie er in den ersten Kriegsmonaten vorherrschte, wird es auf absehbare Zeit nicht geben“, sagte Lang. In der Folge sei es durchaus denkbar, dass sich die Ukraine stärker in Richtung Deutschland orientieren wird, was wiederum in Polen nicht gern gesehen wird, wegen der Konkurrenz innerhalb der EU. „Bei der PiS herrscht ohnehin die Meinung vor, dass Deutschland das eigentliche Machtzentrum der EU ist und dass das, was in Brüssel beschlossen wird, zuvor in Berlin erdacht wurde“, sagte Analyst Lang.