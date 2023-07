Kevin Kühnert: Abschaffung des Ehegattensplittings gut für Gleichberechtigung

Warnung vor „schockierendem Zwischenfall“

Nordkorea droht USA: Angeblich Spionageflugzeug verjagt

Laut Kim Yo Jong, Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Yong Un, hat das Land ein Spionageflugzeug der USA verjagt. Die Maschine soll demzufolge am Montag in den Luftraum des Landes eingedrungen sein. Kim sprach eindeutige Drohungen in Richtung Washington aus.